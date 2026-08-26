Возле военного полигона: Беларусь строит железную дорогу у границы с Украиной, — СМИ

В Беларуси на границе с Украиной идет строительство железнодорожной инфраструктуры, которая способна принимать военные поезда.

Заказчиком строительства возле села Якимовка в Гомельской области выступает "Институт военных проектов", а объект называется "Строительство полигона в Гомельской области", сообщает белорусский офис "Радио Свобода" со ссылкой на проектную документацию, полученную Белорусским железнодорожным сообществом.

Проект предусматривает отдельную подъездную дорогу, рассчитанную на 60 вагонов, и погрузочную площадку с рампой для разгрузки колесной и гусеничной техники.

Как известно, с конца 2023 года вблизи Гомеля ведется масштабное строительство новой военной базы, где, вероятно, будет дислоцирована 37-я отдельная воздушно-десантная бригада Сил специального назначения Беларуси.

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Бригада была создана "для "укрепления южного участка", чтобы, по словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, защитить страну "от угроз со стороны Украины".

Восточная часть нового объекта обозначена на государственных кадастровых картах Беларуси как "военный лагерь", а западная — как "учебно-тактическое поле".

Тем временем Беларусь продолжает формирование четвертой по счету десантно-штурмовой бригады, крупного военного соединения. В следующем году подразделение будет дислоцироваться под Гомелем – менее чем в 40 км от границы с Украиной.

В свою очередь украинские пограничники готовятся к нападению с территории Беларуси: на границе создают "килл-зону" для сдерживания противника на северном направлении. Они сооружают противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки и бетонные "зубы дракона".

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ готовит новое наступление. Согласно данным разведки, россияне могут атаковать с территории Беларуси, и под угрозой находятся все северные области, в частности Черниговская, а также Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская.

Напомним, Лукашенко предложил отправлять на границу с Украиной тех, кто не хочет работать в поле.

Также сообщалось, что Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости.