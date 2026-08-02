Расстояние в 40 км: Беларусь создает новую ДШБ на границе с Украиной

Беларусь продолжает формирование четвертой по счету десантно-штурмовой бригады, крупного военного соединения.

Работы ведутся с начала 2026-го, а уже в следующем году подразделение будет дислоцироваться под Гомелем – менее чем в 40 км от границы с Украиной. Об этом в эфире "ВоенТВ" сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Иллюкевич.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон, набраны офицеры и призван личный состав. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", — заявил военный.

Новая бригада получила номер 37.

На данный момент в Беларуси действуют три такие бригады: 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке. Новая, 37-я станет 4-й.

Відео дня

Ранее в Гомельском регионе появилась новая отдельная воинская часть. Она была сформирована на базе отряда специального назначения внутренних войск "Буран". Как пишет "Точка", изменения в структуре войск продиктованы военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Особый упор сделали на подразделения специального назначения.

По словам военных, анализ событий в Грузии, Сербии и Иране якобы показал, что именно "спецназ — профессиональный, мобильный и хорошо вооруженный — лучше всего справляется с пресечением провокаций и нейтрализацией зачинщиков беспорядков".

В свою очередь украинские пограничники готовятся к нападению с территории Беларуси: на границе создают "килл-зону" для сдерживания противника на северном направлении. Они сооружают противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки и бетонные "зубы дракона".

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ готовит новое наступление. Согласно данным разведки, россияне могут атаковать с территории Беларуси, и под угрозой находятся все северные области, в частности Черниговская, а также Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская.

Напомним, Лукашенко предложил отправлять на границу с Украиной тех, кто не хочет работать в поле.

Также сообщалось, что Украина возбуждает уголовное дело против Лукашенко.