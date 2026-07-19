Разведка предупреждает: украинцы готовятся к нападению со стороны Беларуси (видео)

Украинские пограничники готовятся к нападению с территории Беларуси: на границе создают "килл-зону" для сдерживания противника на северном направлении.

Украинская сторона сооружает противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки и бетонные "зубы дракона". Об этом сообщили в ГПСУ 19 июля.

Пограничники готовятся к нападению со стороны Беларуси

"Пограничники готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно об этой угрозе предупреждает украинская разведка. Противотанковые рвы, многоуровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных "зубов дракона" — это лишь часть укреплений, которые возводят военнослужащие ГПСУ на северной границе", — говорится в сообщении ГПСУ.

Водный участок государственной границы в Черниговской области простирается на более чем 100 км.

"Основная задача нашей группы заключается в том, чтобы патрулировать водный участок границы Украины и Республики Беларусь", — говорит пограничник с позывным "Замок".

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По его словам, во время патрулирования на воде они иногда сталкиваются с белорусскими пограничниками. Никаких провокационных действий с их стороны не происходит.

Кроме того, в ходе патрулирования не наблюдается скопления военных сил.

Пограничники готовятся к нападению со стороны Беларуси

"В случае возникновения такой угрозы информация об этом будет передана незамедлительно", — говорит пограничник.

Что происходит на границе

В частности, на видео ГПСУ видно, что на сухопутном участке в настоящее время имеются глубокие рвы, многоярусные кольца колючей проволоки, ряды бетонных "зубов дракона".

По словам пограничников, поскольку этот участок болотистый и лесистый, врагу будет трудно передвигаться там.

Параллельно за рубежом ведется наблюдение с воздуха с помощью дронов. А на случай обострения ситуации со стороны противника у наших пограничников есть ударные дроны.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новое наступление. Согласно данным разведки, россияне могут атаковать с территории Беларуси, и под угрозой находятся все северные области, в частности Черниговская, а также Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что самопровозглашённый президент Беларуси выступил с заявлением о втягивании РФ в войну и новом наступлении на Украину.