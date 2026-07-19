Попереджає розвідка: українці готуються до нападу з Білорусі (відео)

До нападу з території Білорусі готуються українські прикордонники: облаштовують на кордоні "кілзону" для стримування ворога на північному напрямку.

Українська сторона зводить протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні "зуби дракона". Про це повідомили в ДПСУ 19 липня.

Прикордонники готуються до нападу з Білорусі

"Прикордонники готуються до можливого наступу з території Білорусі. Саме про таку загрозу попереджає українська розвідка. Протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних "зубів дракона" — це лише частина укріплень, які зводять військовослужбовці ДПСУ на північному кордоні", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Водна ділянка державного кордону в Чернігівській області простягнулася на понад 100 км.

"Основна задача нашої групи полягає в тому, щоб здійснювати патрулювання водної ділянки кордону України та Республіки Білорусь", — каже прикордонник з позивним "Замок".

Відео дня

За його словами, під час патрулювання на воді вони іколи зустрічаються з білоруськими прикордонниками. Ніякиих провокаційних дій з їхньої сторони не відбувається.

Також у процесі патрулювання не спостерігається накопичення військової сили.

Прикордонники готуються до нападу з Білорусі

"За наявності такої загрози інформація стосовно цього буде передана миттєво", — каже прикордонник.

Що відбувається на кордоні

Зокрема, на відео ДПСУ можна побачити, як на сухопутній ділянці наразі є глибокі рови, кількаповерхові кільця колючого дроту, ряди бетонних "зубів дракона".

За словами прикодонників, оскільки ділянка болотиста та лісиста, ворогу буде важко там рухатися.

Паралельно за кордоном спостерігають з повітря за допомогою дронів. А на випадок загострення з боку ворога у наших прикордонників є ударні дрони.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ готує новий наступ. Згідно з даними розвідки, росіяни можуть атакувати з території Білорусі й під ударом знаходяться усі північні області, зокрема Чернігівська, а також Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська.

Також Фокус раніше писав, що самопроголошений президент Білорусі зробив заяву щодо втягнення у війну РФ та нового наступу на Україну.