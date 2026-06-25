Лукашенко заявив, що особисто говорив з представниками України у Мінську: про що домовились

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що днями бачився з представниками президента України Володимира Зеленського, які особисто приїхали у Мінськ. Посадовець не уточнив, чи говорили про вимкнення російських ретрансляторів. Натомість ішлося про інші важливі теми: про участь у війні й, наприклад, про те, що з боку України стоять "механізатори та доярки", які не хочуть стріляти в білорусів.

Білорусі не потрібне втягування у війну, сказав Лукашенко медіа, яка відбулась після зустрічі з російською сенаторкою Валентиною Матвієнко. Фрагмент виступу опублікували у Telegram-каналі "Пул Первого". Посадовець висловив незадоволення випадками, коли у його бік "пускають пил, кричать та намагаються по-російськи вдарити по обличчю". Лукашенко згадав кремлівського диктатора Путіна, з яким "тисячу разів" говорив про втягування у війну, і запевнив, що "війна нам не потрібна".

Самопроголошений президент сказав, що кілька днів тому на місці одного з пропагандистів за столом сидів представник Зеленського, з яким говорили щодо позиції Мінська. Посадовець уточнив, що не буде воювати, і у цьому він дійшов згоди з українським главою держави, оскільки "президенти — вони все розуміють". Причина такого рішення — Білорусі не потрібні якісь нові здобутки й вистачає "землі та економіки". Ще одна "причина" небажання воювати, озвучена Лукашенком, — це те, Україна виставила на оборону кордону підрозділи тероборони з "механізаторів та доярок", яким білоруси не хочуть завдати шкоди. Після цього він зауважив, що у випадку вступу його країни у війну вона набуде зовсім іншого характеру: деталі не уточнив.

Відео дня

Лукашенко також пояснив, яких умов слід дотримуватись, що Білорусь не приєднувалась до війни РФ. З'ясувалось, що він вимагає серйозного ставлення і щоб його не обманювали, як Путіна.

Ультиматум Зеленського — стіл, за яким Лукашенко приймав українських представників Фото: Скриншот

Українська влада поки не коментувала слова Лукашенка про візит представників Зеленського до Мінська, тому на сьогодні не ясно, хто то був.

Ультиматум Зеленського — деталі

Зазначимо, 19 червня президент Зеленський оголосив ультиматум Лукашенку дедлайн якого спливає 26-27 червня 2026 року. Український глава держави озвучив три питання, які турбують у контексті війни РФ. Перше питання — Білорусь повинна самостійно вимкнути та демонтувати чотири ретранслятори, які керують "Шахедами" ЗС РФ під час ударів по Україні. Друге — Україна бачить, що Білорусь постачає пальне РФ, і при цьому постачання зросло у 13 разів. Третє — Україна знає про білоруські підприємства, які виготовляють компоненти для російської зброї. Зеленський сказав, якщо Лукашенко не вимкне ретранслятор, то проблему розв'яжуть ЗСУ.

Нагадуємо, 25 червня стало відомо про зупинку роботи ретрансляторів з 22 червня: результативність ультиматуму показали дані Повітряних сил. Тим часом на початку тижня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що запланували зустріч Путіна та Лукашенка, але поки не відомо, вона відбудеться чи її скасували.