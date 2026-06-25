Лукашенко заявил, что лично беседовал с представителями Украины в Минске: о чем договорились

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на днях встретился с представителями президента Украины Владимира Зеленского, которые лично приехали в Минск. Чиновник не уточнил, обсуждался ли вопрос об отключении российских ретрансляторов. Вместо этого речь шла о других важных темах: об участии в войне и, например, о том, что на стороне Украины стоят "механизаторы и доярки", которые не хотят стрелять в белорусов.

Беларуси не нужно втягиваться в войну, заявил Лукашенко журналистам после встречи с российским сенатором Валентиной Матвиенко. Фрагмент выступления был опубликован в Telegram-канале "Пул Первого". Чиновник выразил недовольство случаями, когда в его сторону "поднимают пыль, кричат и пытаются по-русски ударить по лицу". Лукашенко упомянул кремлевского диктатора Путина, с которым "тысячу раз" говорил о втягивании в войну, и заверил, что "война нам не нужна".

Самопровозглашённый президент заявил, что несколько дней назад на месте одного из пропагандистов за столом сидел представитель Зеленского, с которым обсуждали позицию Минска. Чиновник уточнил, что не будет воевать, и в этом он достиг согласия с украинским главой государства, поскольку "президенты — они всё понимают". Причина такого решения — Беларуси не нужны какие-то новые завоевания, и хватает "земли и экономики". Еще одна "причина" нежелания воевать, озвученная Лукашенко, — это то, что Украина выставила на оборону границы подразделения территориальной обороны из "механизаторов и доярок", которым белорусы не хотят наносить ущерб. После этого он отметил, что в случае вступления его страны в войну она приобретёт совершенно иной характер: подробности не уточнил.

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Лукашенко также пояснил, каких условий следует придерживаться, чтобы Беларусь не вступила в войну на стороне РФ. Выяснилось, что он требует серьезного отношения к себе и того, чтобы его не обманывали, как Путина.

Ультиматум Зеленского — стол, за которым Лукашенко принимал украинских представителей Фото: Скриншот

Украинские власти пока не прокомментировали слова Лукашенко о визите представителей Зеленского в Минск, поэтому на данный момент неясно, кто именно это был.

Ультиматум Зеленского — подробности

Отметим, что 19 июня президент Зеленский объявил Лукашенко ультиматум, срок которого истекает 26–27 июня 2026 года. Глава украинского государства озвучил три вопроса, вызывающие озабоченность в контексте войны с РФ. Первый вопрос — Беларусь должна самостоятельно отключить и демонтировать четыре ретранслятора, с помощью которых ВС РФ управляют ракетами "Шахед" во время ударов по Украине. Второй — Украина видит, что Беларусь поставляет топливо в РФ, причем объемы поставок выросли в 13 раз. Третье — Украина знает о белорусских предприятиях, которые производят компоненты для российского оружия. Зеленский заявил, что если Лукашенко не отключит ретранслятор, то проблему решат ВСУ.

Напоминаем, что 25 июня стало известно о приостановке работы ретрансляторов с 22 июня: эффективность ультиматума подтвердили данные Воздушных сил. Между тем в начале недели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запланирована встреча Путина и Лукашенко, но пока неизвестно, состоится ли она или была отменена.