Похитили 2442 детей: Украина возбуждает уголовное дело против Лукашенко, — СМИ

Офис президента Украины обратился в генеральную прокуратуру по поводу уголовного дела против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщают СМИ. Пока речь идет о письме с таким предложением: в прокуратуре публично не ответили на эту идею. В каких преступлениях могут обвинить Лукашенко, предоставившего территорию своей страны для вторжения РФ в Украину?

Дело против Лукашенко инициируют представители белорусской оппозиции, говорится в материале агентства Reuters. Журналисты узнали, что администрация президента Зеленского направила письмо во вторник, 28 июля. Выяснилось, что об этом говорили в мае 2026 года, когда в Киев прибыли представители "Белорусского демократического форума" и озвучили предложение о привлечении Лукашенко к ответственности. Через два месяца поступило письмо от заместителя главы ОП Олега Татарова, который сообщил об обращении в прокуратуру.

В материале Reuters приводится ориентировочный список преступлений, которые могут фигурировать в уголовном деле Лукашенко. В частности, "Форум" установил, что Беларусь приняла участие в похищении 2442 украинских детей: россияне вывезли их из Украины, а белорусы разместили на своей территории. При этом белорусская сторона оправдывается тем, что делает это для того, чтобы "помочь им оправиться от травм, вызванных войной".

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Журналисты напомнили о других действиях Лукашенко против Украины, о которых может пойти речь в рамках дела. Среди них — "военные преступления, геноцид и государственный террор", а также предоставление плацдарма для российского вторжения. СМИ привело оценку ситуации от главы "Белорусского демократического форума" Дмитрия Болкунца, который объяснил важность уголовного дела. По мнению Болкунца, это может подорвать власть Лукашенко и встревожит самопровозглашенного президента.

Александр Лукашенко пока не прокомментировал публикацию Reuters о возможности возбуждения уголовного дела в Украине. На сайте Генеральной прокуратуры также нет информации о подобном направлении работы.

Александр Лукашенко — подробности участия в войне РФ

Отметим, что Фокус писал об обострении ситуации с Беларусью и Александром Лукашенко. Например, в июне президент Зеленский сообщил, что Беларусь разрешила установить на своей территории ретрансляторы, которые помогают летать дронам-камикадзе "Шахед" РФ. Зеленский озвучил ультиматум Лукашенко: он должен отключить ретрансляторы, либо Украина отключит их самостоятельно. При этом упоминались белорусские НПЗ, поставляющие топливо в РФ и пока не попадавшие под удар украинских дронов. За несколько дней до истечения срока ультиматума ретрансляторы прекратили работу, сообщили в ВСУ.

Кроме того, украинская разведка и белорусские оппозиционеры предупредили о подготовке к новому вторжению со стороны Беларуси. В качестве доказательства они привели информацию о развитии транспортной инфраструктуры у северной границы Украины, что должно облегчить продвижение ВС РФ. По словам Зеленского, под угрозой могут оказаться все северные области — от Волыни до Чернигова.

Напоминаем, что в июле Александр Лукашенко выразил недовольство в адрес Украины и западных стран, которые говорят о возможности нового нападения со стороны РФ.