Лукашенко готовит армию в 300 тысяч для вступления в войну: Украина получила отчет оппозиции

С 2022 года Беларусь внесла изменения в законодательство, дающие право на "превентивный удар", а также увеличила расходы на армию, сообщила белорусская оппозиция. Кроме того, выросла численность контрактников и готовится армия резервистов, численность которой достигает почти 300 тыс. человек. Каковы признаки готовности Республики Беларусь к войне?

МИД Украины получил от белорусской оппозиции аналитический доклад, содержащий признаки подготовки самопровозглашённого президента Александра Лукашенко к возможной войне с Украиной, говорится в Telegram-канале "Объединённый переходный кабинет Беларуси". В сообщении, появившемся днем 22 июня, сообщили, что заместитель главы "Объединенного переходного кабинета Беларуси" Павел Латушко передал документ главе МИД Андрею Сибиге. Украина получила подробное описание того, как армия, ВПК и законодательство Беларуси готовились к боевым действиям на стороне РФ. Помимо роста расходов и увеличения численности войск, упомянули о работе с населением и увеличении мощности предприятий ВПК.

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В сообщении указано, что отчет с восемью признаками подготовки Лукашенко к войне передали во время визита в Киев. Отмечается, что не исключается прямое вступление Беларуси в войну с Украиной.

Каковы признаки готовности Лукашенко к участию в войне?

Допускается ответ на "превентивный удар". В 2024 году в законы были внесены изменения: "ответ" может последовать не только в случае фактического нападения, но и, например, в связи со скоплением войск у границы. Численность армии Республики Беларусь увеличилась в 1,5 раза — речь идет об увеличении количества людей, заключивших контракт. Кроме того, проводится подготовка резервистов, численность которых достигает 289 тыс. человек. Еще один факт — создано Южное оперативное командование, которому подчиняются 80 тыс. человек. В 5 раз выросли совокупные расходы на оборону. Параллельно ВПК Беларуси полностью интегрировался с ВПК РФ, а также увеличилось количество нового оружия. Например, в 2024 году было зарегистрировано 4 тыс. образцов. РФ разместила в Беларуси отряды ЧВК "Вагнер", пусковые установки "Орешник" и ядерные боеголовки. Построили так называемую "линию Хренина" — сеть оборонительных сооружений. Кроме того, развивают инфраструктуру (мосты, дороги), готовят тяжёлую технику. Также происходит милитаризация общества: например, дети проходят патриотические лагеря. Готовится медицинская инфраструктура, при этом утверждены нормативы по сортировке раненых. Также оборудовано 5 тыс. укрытий, проверяется система оповещения, закупаются бронежилеты. Готовится транспортная инфраструктура: накапливают запас топлива на 30 дней, обновили законы о конфискации гражданского транспорта для нужд армии. Регулярно проводятся военные учения, и под предлогом этого проверяется актуальность мобилизационных списков.

Белорусские оппозиционеры сообщили, что в их отчете содержатся рекомендации для Украины и всего мира о том, как остановить Лукашенко.

На сайтах МИД Украины, главы МИД Андрея Сибиги и пресс-секретаря Георгия Тихого пока не появилось комментариев по поводу отчета белорусской оппозиции о подготовке Лукашенко к войне.

Наступление из Беларуси — подробности

В сообщении комитета содержится ссылка на 30-страничный документ под названием "Системная подготовка режима Лукашенко к возможному вступлению в войну на стороне России и рекомендации по предотвращению этого сценария". Документ состоит из шести разделов, в которых подробно описана трансформация режима Лукашенко с учетом потребностей войны. Среди прочего, в нем приводится график роста расходов на оборону с 2022 по 2025 годы. Видно, что в 2022 году Минск тратил на это около 2,3 млрд белорусских рублей, а в 2025 году — 4,6 млрд руб. (то есть около 1,5 млрд долл.).

Наступление из Беларуси — как росли расходы на оборону, 2022–2025 годы Фото: Объединенный переходный комитет Беларуси / Telegram

Также имеются подробные данные о "линии Хренина" (Виктор Хренин — министр обороны Республики Беларусь). Речь идет о трех укрепрайонах, в которых оборудовали траншеи, огневые позиции, противотанковые рвы, бетонные пирамиды "зубы дракона".

Наступление из Беларуси — как проходит "линия Хренина" Фото: Скриншот

В разделе с рекомендациями о том, как остановить Лукашенко, все позиции зачеркнуты чёрными полосами.

Наступление из Беларуси — предложения по устранению режима Лукашенко Фото: Скриншот

Отметим, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил Лукашенко недельный ультиматум. Глава государства предупредил, что Минск должен демонтировать четыре ретранслятора, которые помогают "Шахедам" наносить удары по северным областям.

Напоминаем, что 22 июня в Кремле ответили на ультиматум Зеленского, а анонимный представитель Сил обороны сообщил, что Украина уже тайно подрывала оборудование ВС РФ в Беларуси.