Лукашенко може готувати армію в 300 тисяч для вступу у війну: Україна отримала звіт від опозиції

З 2022 року Білорусь запровадила зміни у законодавстві, які дають право "превентивного удару", та збільшила витрати на армію, встановила білоруська опозиція. Крім того, зросла чисельність контрактників та готується армія резервістів, яка сягає майже 300 тис. осіб. Які ознаки готовності Республіки Білорусь до війни?

МЗС України отримало від білоруської опозиції аналітичну доповідь з ознаками підготовки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до можливої війни з Україною, ідеться у Telegram-каналі "Аб’яднаны Пераходны Кабінет Беларусі". У дописі, який з'явився вдень 22 червня, повідомили, що заступник глави "Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі" Павло Латушко передав документ главі МЗС Андрію Сибізі. Україна отримала детальний опис того, як армія, ВПК та законодавство Білорусі готували до бойових дій на боці РФ. Окрім зростання витрат та розростання війська, згадали про роботу з населенням та збільшення потужності підприємств ВПК.

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У дописі вказано, що звіт з вісьмома ознаками підготовки Лукашенка до війни передали під час візиту до Києва. Наголошується, що допускають прямий вступ Білорусі у війну з Україною.

Які ознаки готовності Лукашенка до участі у війні?

Допускається відповідь на "превентивний удар". Зміни у закони внесли у 2024 році: "відповідь" може відбутись не лише тоді, коли стався справжній напад, а через, наприклад, скупчення військ біля кордону. Зріс розмір армії Республіки Білорусь у 1,5 раза — ідеться про збільшення кількості людей, які уклали контракт. Крім того, проводять підготовку резервістів, чисельність яких досягає 289 тис. осіб. Ще один факт — створено Південне оперативне командування, якому підпорядковують 80 тис. осіб. У 5 разів зросли сумарні витрати на оборону. Паралельно ВПК Білорусі повністю інтегрувалось з ВПК РФ, і також зросла кількість нової зброї. Наприклад, у 2024 році зареєстрували 4 тис. зразків. РФ розмістила у Білорусі загони ПВК "Вагнер", пускові установки "Орешнік" та ядерні боєголовки. Збудували так звану "лінію Хрєніна" — мережу оборонних споруд. Крім того, розбудовують інфраструктуру (мости, дороги), готують важку техніку. також відбувається мілітаризація суспільства: наприклад, діти проходять патріотичні табори. Готується медична інфраструктура, і при цьому затвердили нормативи про сортування поранених. Також обладнали 5 тис. укриттів, перевіряють систему оповіщення, купують бронежилети. Готується транспортна інфраструктура: накопичують резерв пального на 30 днів, оновили закони про конфіскацію цивільного транспорту на потреби армії. Регулярно проводять військові навчання, і під приводом цього перевіряють актуальність мобілізаційних списків.

Білоруські опозиціонери повідомили, що у їхньому звіті є рекомендації для України та світу, як спинити Лукашенка.

На ресурсах МЗС України, глави МЗС Андрія Сибіги та речника Георгія Тихого поки не було коментарів щодо звіту білоруської опозиції про підготовку Лукашенка до війни.

Наступ з Білорусі — деталі

У дописі комітету є посилання на 30-сторінковий документ з назвою "Системна підготовка режиму Лукашенка до можливого вступу у війну на боці Росії та рекомендації щодо запобігання цьому сценарію". У документі — шість розділів, у яких детально описали трансформацію режиму Лукашенка під потреби війни. Серед іншого, є графік зростання витрат на оборону з 2022 по 2025 роки. Бачимо, що 2022 році Мінськ витрачав на це близько 2,3 млрд білоруських рублів, а у 2025 році — 4,6 млрд руб. (тобто близько 1,5 млрд дол.).

Наступ з Білорусі — як зростали витрати на оборону, 2022-2025 роки Фото: Об'єднаний перехідний комітет Білорусі / Telegram

Також є детальні дані про "лінію Хрєніна" (Віктор Хрєнінк — міністр оборони Республіки Білорусь). Ідеться про три укріпрайони, в яких обладнали траншеї, вогневі позиції, протитанкові рови, бетонні піраміди "зуби дракона".

Наступ з Білорусі — як проходить "лінія Хрєніна" Фото: Скриншот

У частині з рекомендаціями про те, як спинити Лукашенка, усі позиції закриті чорними смугами.

Наступ з Білорусі — пропозиції про знешкодження режиму Лукашенка Фото: Скриншот

Зазначимо, 19 червня президент України Володимир Зеленський оголосив тижневий ультиматум Лукашенку. Глава держави попередив, що Мінськ повинен демонтувати чотири ретранслятори, які допомагають "Шахедам" бити по північних областях.

Нагадуємо, 22 червня у Кремлі відповіли на ультиматум Зеленського, а анонімний представник Сил оборони розповів, що Україна таємно вже підривала апаратуру ЗС РФ в Білорусі.