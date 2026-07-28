Викрали 2442 дітей: Україна відкриває кримінальне провадження проти Лукашенко, — ЗМІ

Офіс президента України звернувся до офісу генерального прокурора щодо кримінального провадження проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, написали медіа. Поки що ідеться про лист з такою пропозицією: у прокуратурі публічно не відповіли на таку ідею. У яких злочинах можуть обвинуватити Лукашенка, який надав територію своєї країни для вторгнення РФ в Україну?

Справу проти Лукашенко ініціюють представники білоруської опозиції, ідеться у матеріалі агентства Reuters. Журналісти дізнались, що офіс президента Зеленського відправив лист у вівторок 28 липня. З'ясувалось, що про це говорили у травні 2026 року, коли у Київ прибули представники "Білоруського демократичного форуму" і озвучили пропозицію про притягнення Лукашенка до відповідальності. Через два місяці надійшов лист від заступника глави ОП Олега Татарова, який повідомив про звернення у прокуратуру.

У матеріалі Reuters є орієнтовний список злочинів, які можуть фігурувати у кримінальній справі Лукашенка. Зокрема, "Форум" встановив, що Білорусь взяла участь у викраденні 2442 українських дітей: росіяни вивезли їх з України, а білоруси розмістили на своїй території. При цьому білоруська сторона виправдовується, що робить це для того, щоб "допомогти їм оговтатися від травм, спричинених війною".

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Журналісти нагадали про інші дії Лукашенка проти України, про які можуть згадати у справі. Серед них — "воєнні злочини, геноцид та державний терор", і також надання плацдарму для російського вторгнення. Медіа навело оцінку ситуації від очільника "Білоруського демократичного форуму" Дмитра Болкунця, який пояснив важливість кримінальної справи. На думку Болкунця, це може підважити владу Лукашенка і стурбує самопроголошеного президента.

Олександр Лукашенко поки не коментував публікацію Reuters про можливість відкриття кримінального провадження в Україні. На порталі офісу генерального прокурора також немає інформації про такий напрямок роботи.

Олександр Лукашенко — деталі участі у війні РФ

Зазначимо, Фокус писав про загострення ситуації з Білоруссю та Олександром Лукашенком. Наприклад, у червні президент Зеленський повідомив, що Білорусь дозволила встановити на своїй території ретранслятори, які допомагають летіти дронам-камікадзе "Шахед" РФ. Зеленський озвучив ультиматум Лукашенку: він має вимкнути ретранслятори, або Україна їх вимкне самостійно. При цьому згадувались білоруські НПЗ, які постачають пальне у РФ і поки не потрапляли під удар українських дронів. За кілька днів спливання терміну ультиматуму ретранслятори припинили роботу, повідомили у ЗСУ.

Крім того, українська розвідка та білоруські опозиціонери попередили про підготовку до нового вторгнення з боку Білорусі. Як доказ, навели інформацію про розбудову транспортної інфраструктури біля північного кордону України, яка мала б полегшити просування ЗС РФ. Зі слів Зеленського, під загрозою можуть бути усі північні області — від Волині до Чернігова.

Нагадуємо, у липні Олександр Лукашенко поскаржився на Україну та країни Заходу, які говорять про можливість нового нападу РФ.