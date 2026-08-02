Відстань у 40 км: Білорусь створює нову ДШБ на кордоні з Україною

Білорусь продовжує формування четвертої десантно-штурмової бригади, великого військового з'єднання.

Роботи ведуться з початку 2026-го, а вже наступного року підрозділ дислокуватиметься під Гомелем – менш ніж за 40 км від кордону з Україною. Про це в ефірі "ВоєнТВ" повідомив командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Іллюкевич.

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон, набрано офіцерів і покликано особовий склад. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", — заявив військовий.

Нова бригада одержала номер 37.

На даний момент у Білорусі діють три такі бригади: 103-та у Вітебську, 38-а у Бресті та 5-а у Мар'їній Гірці. Нова, 37-та стане 4-ою.

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Раніше у Гомельському регіоні з'явилася нова окрема військова частина. Вона була сформована на базі загону спеціального призначення внутрішніх військ "Буран". Як пише "Точка", зміни у структурі військ продиктовані військово-політичною обстановкою навколо Білорусі. Особливий акцент наголосили на підрозділах спеціального призначення.

За словами військових, аналіз подій у Грузії, Сербії та Ірані нібито показав, що саме"спецназ — професійний, мобільний і добре озброєний — найкраще справляється з припиненням провокацій та нейтралізацією призвідників заворушень".

У свою чергу , українські прикордонники готуються до нападу з території Білорусі: на кордоні створюють "кіл-зону" для стримування противника на північному напрямку. Вони споруджують протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні "зуби дракона".

Ще в травні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ готує новий наступ. За даними розвідки, росіяни можуть атакувати з території Білорусі і під загрозою перебувають усі північні області, зокрема Чернігівська, а також Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська.

Нагадаємо, Лукашенко запропонував відправляти на кордон із Україною тих, хто не хоче працювати у полі.

Також повідомлялося, що Україна порушує кримінальну справу проти Лукашенка.