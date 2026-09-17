Трамп разразился угрозами Европе из-за сближения с Канадой: что обещает

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на все более очевидные намерения Канады сблизиться с Евросоюзом.

Премьер-министр Канады Марк Карни работает над укреплением связей с ЕС после серии угроз со стороны США и ухудшением отношений между двумя странами. На прошлой неделе он заявил, что стремится к созданию "уникального союза" с Брюсселем, а вчера в своем обращении "О положении Союза" председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении "открыть двери" для Канады, что предполагает более тесное сотрудничество в ряде ключевых сфер. Узнав от этом, Трамп тут же разразился угрозами, сообщает BBC.

"Если они это сделают — если я сочту это хоть в какой-то мере враждебным шагом, — я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим позициям. Так что, если они это сделают… если Европа пойдет на это со злым умыслом… если с благими намерениями — это нормально. Но если умысел будет враждебным, мы введем против Европы очень высокие пошлины", — заявил он во время короткого брифинга.

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Кроме того, Трамп назвал "смехотворной" перспективу получения Канадой статуса ассоциированного члена ЕС:

"Послушайте, что касается Канады — она была ужасным торговым партнером".

Конфликт между США и Канадой набирает обороты

Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании сделать Канаду 51-м американским штатом, чем глубоко задел чувства многих канадцев.

Буквально на днях президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту Северной Америки, на которой Канада и Гренландия (территория, принадлежащая Дании — стране ЕС) были изображены под флагом США.

Трамп замахнулся на Канаду Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Кроме того, в конце прошлого месяца сорвались торговые переговоры между США и Канадой. Интенсивный диалог шел с июля, однако в последний момент он зашел в тупик. Стороны обвинили друг друга в срыве предварительных договоренностей.

Карни заявил, что "внесенные США в последний момент изменения в условия сделки были несправедливыми, экономически необоснованными и ставили под сомнение надежность любого соглашения".

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что Канада "отказалась утвердить" согласованные условия, несмотря на то, что "США предложили Канаде самые выгодные условия среди всех крупных экспортеров на наш рынок".

Вслед за этим США ввели пошлины на продукцию ключевых отраслей канадской экономики, включая сталь, алюминий и пиломатериалы, а также установили дополнительный 50%-й сбор на канадские товары общей стоимостью около 28 млрд канадских долларов.

В ответ Оттава ввела пошлины в размере до 50% на американские товары на ту же сумму — 28 млрд канадских долларов, — охватив широкий спектр продукции: от стали и мебели до хлопковых футболок.

Напомним, ранее Трамп переименовал озеро Онтарио в Канаде на озеро Америка.

Также сообщалось, что Канада ведет переговоры об участии в кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро.