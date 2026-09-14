Канада наладил теснейшие отношения с ЕС в работе с замороженными активами РФ для Украины — FT

Канада ведет переговоры об участии в кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро. Эта инициатива призвана не только усилить поддержку Киева, но и помочь Оттаве углубить отношения с Европой на фоне обострения торговых отношений с США.

Канада и ЕС стремятся согласовать размер взноса Оттавы до октябрьского саммита в Монреале, а для премьер-министра Марка Карни это способ продемонстрировать лояльность европейским союзникам и уменьшить зависимость Канады от США. Об этом сообщает The Financial Times.

Карни стремится создать более тесный альянс с либеральными государствами и другими "средними государствами", выступающими за многосторонний мировой порядок. Великобритания на данный момент остается единственной страной за пределами ЕС, участвующей в предоставлении кредита Украине.

Один европейский чиновник заявил СМИ, что благодарен Оттаве за "всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готов делать больше вместе". На данный момент Канада уже выделила 6,5 млрд канадских долларов (4,7 млрд долларов США) на военную помощь Украине, а на прошлой неделе Карни и Владимир Зеленский подписали соглашение о "100-летнем партнерстве" между странами.

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Оттава параллельно стремится заключить с ЕС новые экономические соглашения, в частности присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместной работы в сфере ИИ и подписать соглашение о цифровой торговле. Таким образом Карни пытается диверсифицировать международные связи Канады. Этот курс стал особенно актуальным после провала торговых переговоров с США.

Когда на вас нападают, вы находитесь в состоянии войны, и на нас напали заявил Карни, комментируя обострение отношений с Вашингтоном.

Канадский премьер также предложил ЕС модель "ассоциированного членства", однако в Брюсселе к этой идее отнеслись сдержанно. В то же время стороны договорились углублять сотрудничество в области торговли, безопасности, энергетики, критически важного сырья, визовой политики и финансовой сферы.

Карни заявляет, что твердо убежден в необходимости перестройки международного порядка именно из Европы. В то же время представители ЕС подчеркивают, что Оттава не может рассчитывать на такие же отношения с блоком, как Норвегия или Швейцария.

Ранее Фокус сообщал о том, как Канада угрожает США отключением электроэнергии. Премьер-министр Онтарио Даг Форд прямо отправил Дональда Трампа "куда подальше" и пригрозил отключить электроснабжение в Америке в ответ на последние тарифы президента США

Впоследствии стало известно, что Зеленский анонсировал первую крупную сделку по поставке дронов с Канадой. Оттава готова заказывать большие объемы и будет передавать Украине 30 % произведенной продукции.