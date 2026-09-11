30% произведенных БПЛА для Украины: Зеленский объявил о первой крупной Drone Deal с Канадой

Украина заключит первое соглашение о производстве беспилотников со страной американского континента. Канада готова заказывать большие объемы и будет передавать Украине 30% произведенной продукции.

Страны сделали первый шаг к подписанию Drone Deal, который Киев надеется заключить уже в сентябре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Первая сделка Drone Deal с государством американского континента будет заключена именно с Канадой. В Альберте вместе с премьер-министром Марком Карни мы осмотрели дроны, которые одними из первых начнут работать в рамках этого соглашения" заявил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что Украина будет искать способы защиты городов и населенных пунктов от ударов российских реактивных беспилотников, которые враг в последнее время активно использует для обстрелов. Это решение необходимо будет масштабировать для обеспечения эффективной защиты.

Зеленский анонсировал первую крупную сделку по поставке дронов с Канадой

"Европейская правда" сообщает, что после встречи с Карни президент также дал комментарий журналистам по поводу соглашения о дронах. Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает подписать так называемое соглашение Drone Deal с Канадой во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Он отметил, что во время визита в страну 10 сентября стороны уже подписали документ о совместном производстве беспилотников. Канада по итогам этих договоренностей выразила готовность наращивать производство дронов.

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Команды обеих стран уже сделали первый шаг и сообщили, что соглашение можно заключить уже через 90 дней. Однако, как рассказал президент, канадский премьер спросил, можно ли это осуществить в более короткие сроки — за 9 дней, — на что команды ответили утвердительно.

"30 % этих дронов немедленно поступят в Украину — нашим людям, нашим солдатам, которые должны в первую очередь спасать наших детей и наши семьи, и это очень важно" подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также выразил надежду на то, что странам удастся заключить столь крупную сделку уже в Нью-Йорке.

Напомним, что во время визита в Канаду Владимир Зеленский также заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать плодотворных переговоров непосредственно с Россией.

Ранее итальянский министр иностранных дел посоветовал Зеленскому расширить круг участников переговоров по достижению мира в Украине.