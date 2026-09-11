30% вироблених БпЛА для України: Зеленський анонсував першу велику Drone Deal з Канадою

Україна укладе першу угоду щодо виробництва безпілотників з країною американського континенту. Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого передаватиме Україні.

Країни зробили перший крок до підписання Drone Deal, яку Київ очікує укласти вже у вересні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні.

"Перша Drone Deal із державою американського континенту буде саме з Канадою. В Альберті разом із прем"єр-міністром Марком Карні подивилися на дрони, які одними з перших запрацюють у межах цієї угоди" заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна шукатиме рішення для захисту міст і населених пунктів від ударів російських реактивних безпілотників, які ворог активно застосовує для обстрілів останнім часом. Це рішення потрібно буде масштабувати для ефективного захисту.

Зеленський анонсував першу велику Drone Deal з Канадою

"Європейська правда" пише, що після зустрічі з Карні президент також дав коментар журналістам з приводу дронової угоди. Зеленський повідомив, що Україна розраховує підписати так звану угоду Drone Deal з Канадою під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня. Він зазначив, що під час візиту до країни 10 вересня сторони вже підписали документ про спільне виробництво безпілотників. Канада за підсумками цих домовленостей висловила готовність нарощувати виробництво дронів.

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Команди обох країн вже пішли на перший крок і повідомили, що угоду можна укласти вже за 90 днів. Однак, як розповів президент, канадський прем'єр запитав, чи це можна реалізувати за менший термін — 9 днів — на що команди відповіли схвально.

"30% цих дронів негайно надійдуть до України – нашим людям, нашим солдатам, які мають насамперед рятувати наших дітей та наші сім"ї, і це дуже важливо" підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також висловив сподівання на те, що вийти на таку велику угоду країнам вдасться вже в Нью-Йорку.

Нагадаємо, під час візиту до Канади Володимир Зеленський також заявив, що найближчим часом не варто очікувати плідних переговорів безпосередньо з Росією.

Раніше італійський міністр закордонних справ порадив Зеленському розширити коло переговорників щодо досягнення миру в Україні.