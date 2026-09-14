Канада планує зблизитися з ЄС через роботу з замороженими активами РФ для України — FT

Канада веде переговори про участь у кредиті ЄС для України на €90 млрд. Ініціатива має не лише посилити підтримку Києва, а й допомогти Оттаві поглибити відносини з Європою на тлі загострення торговельних відносин зі США.

Канада та ЄС прагнуть узгодити розмір внеску Оттави до жовтневого саміту в Монреалі, а прем’єр-міністра Марка Карні це спосіб продемонструвати прихильність європейським союзникам і зменшити залежність Канади від США. Про це повідомляє The Financial Times.

Карні прагне створити тісніший альянс із ліберальними державами та іншими "середніми державами", які виступають за багатосторонній світовий порядок. Велика Британія наразі залишається єдиною країною поза ЄС, яка бере участь у кредиті для України.

Один європейський чиновник заявив ЗМІ, що вдячний Оттаві за "всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом". Наразі Канада вже виділила $6,5 млрд канадських доларів ($4,7 млрд доларів США) на військову допомогу Україні, а минулого тижня Карні та Володимир Зеленський підписали "100-річне партнерство" між країнами.

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Оттава паралельно прагне укласти з ЄС нові економічні угоди, зокрема приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільної роботи у сфері ШІ та підписати угоду про цифрову торгівлю. Таким чином Карні намагається диверсифікувати міжнародні зв’язки Канади. Цей курс став особливо актуальним після провалу торговельних переговорів зі США.

Коли на вас нападають, ви перебуваєте у стані війни, і на нас напали заявив Карні, коментуючи загострення відносин із Вашингтоном.

Канадський прем’єр також запропонував ЄС модель "асоційованого членства", однак у Брюсселі до цієї ідеї поставилися стримано. Водночас сторони домовилися поглиблювати співпрацю у торгівлі, безпеці, енергетиці, критично важливій сировині, візовій політиці та фінансовій сфері.

Карні говорить, що твердо переконаний перебудову міжнародного порядку саме з Європи. Водночас представники ЄС наголошують, що Оттава не може розраховувати на такі самі відносини з блоком, як Норвегія чи Швейцарія.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Канада загрожує США блекаутом. Прем'єр-міністр Онтаріо Дуг Форд прямо послав Дональда Трампа "куди подалі" і погрожував відключити електропостачання в Америці у відповідь на останні тарифи президента США

Згодом стало відомо, що Зеленський анонсував першу велику Drone Deal з Канадою. Оттава готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого передаватиме Україні.