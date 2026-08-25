"Трамп, запасайся батарейками": Канада загрожує США блекаутом

Канада погрожує відключити електропостачання США, оскільки торговельна війна Дональда Трампа з Марком Карні переростає у нову кризу.

Прем'єр-міністр Онтаріо Дуг Форд прямо послав Дональда Трампа "куди подалі" і погрожував відключити електропостачання в Америці у відповідь на останні тарифи президента США, повідомляє Daily Mail.

Торгова війна США та Канади вийшла на новий рівень

Форд заявив, що Канада має бути готовою "кинути в президента США все, що тільки можна", оскільки торговельна війна між двома сусідніми країнами посилилася 24 серпня.

"Він зарозумілий. Він самовпевнений", — сказав Форд у радіоінтерв'ю всього через кілька годин після того, як Трамп оголосив про введення нових мит проти канадської автомобільної промисловості.

Прем'єр-міністр попередив, що Онтаріо може припинити експорт електроенергії, якщо президент США продовжить чинити тиск на канадську промисловість.

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"Ми забезпечуємо електроенергією 1,5 мільйона будинків і підприємств. Я зроблю все, що потрібно. Трампу краще мати запас батарейок", — заявив він.

Президент США вже встиг звинуватити Форда в "порожній балаканини". Трамп заявив, що США "протягом десятиліть підтримували Канаду".

"США завжди будуть набагато більшими, багатшими і сильнішими за Канаду", — повідомив Трамп.

Він попередив, що на Канаду чекають набагато серйозніші наслідки, якщо її лідери не "підкоряться", і звинуватив країну в експлуатації США.

Варто зазначити, що в 2024 році Канада забезпечувала близько 5 відсотків електроенергії Нової Англії — регіону в США, хоча в зимові місяці піку її частка досягала 15 відсотків.

Форд також попередив, що Канада може обмежити постачання критично важливих корисних копалин США в міру ескалації торгової війни.

"Я їх відріжу, — сказав Форд. — З Онтаріо ви не витягнете ні піщинки".

Його погрози блекаутом та обмеженням експорту пролунали лише за кілька годин після того, як Трамп оголосив про підвищення мит на канадські автомобілі, вантажівки, автозапчастини та сталь до 50 відсотків з 1 січня.

"Канада роками обкрадає Сполучені Штати Америки. До Канади ставитимуться як до штату. Вони вважають себе вправі вимагати чогось, проте нам не потрібна Канада, ми потрібні їм", — заявив президент США.

Трамп також звинуватив Канаду у введенні "безглуздо високих мит" на американських фермерів, заявивши, що вони зробили життя "нестерпним для цих великих американських патріотів".

Форд уже повідомив, що заявив, що Трамп "оголосив війну своєму найближчому другові та союзнику" і попередив, що Канада дасть відсіч. Прем'єр-міністр Онтаріо, який є правоцентристським консерватором, навіть послався на Рональда Рейгана, заявивши, що президент-республіканець жахнувся б, якби дізнався, що Трамп робить з Канадою: "Він зараз у труні перевертається", — резюмував канадець.

Остання ескалація пішла за провалом минулого тижня багатомісячних торгових переговорів між Вашингтоном та Оттавою.

Прем'єр-міністр Марк Карні вийшов з переговорів після того, як Вашингтон зажадав поступок, які, за словами Канади, обмежили її можливості укладати торговельні угоди з іншими країнами.

Карні назвав цю вимогу "неприйнятною" і "питанням суверенітету", після чого поклявся вжити заходів у відповідь проти США.

"Канада вводитиме аналогічні мита в повному обсязі, щоб захистити наших працівників і підприємства", — заявив Карні минулих вихідних.

Мита Канади повинні набути чинності 8 вересня і будуть направлені проти американської сталі, молочної продукції, сільськогосподарського обладнання та інших товарів.

У суботу США запровадили 50-відсоткові мита на канадську продукцію на суму близько 20 мільярдів доларів, включаючи сільськогосподарську продукцію, молочні продукти, алкоголь, одяг та електроніку.

Заводи Онтаріо та їхні американські аналоги настільки тісно пов'язані ланцюжками постачання, що деталі можуть перетинати кордон кілька разів, перш ніж автомобіль буде готовий.

Нова загроза Трампа ставить під загрозу автомобільні заводи Онтаріо та тисячі робочих місць. Форд звинувачує президента, що той поступово руйнує канадську промисловість, щоб перенести виробництво за кордон.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про торгову війну між Канадою та США.

Згодом стало відомо, що США запровадили мита на імпорт дронів та їх компонентів. У повідомленні йдеться, що безпілотники "є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США".