"Трамп, запасайся батарейками": Канада угрожает США блэкаутом

Канада угрожает отключить электроснабжение США, поскольку торговая война Дональда Трампа с Марком Карни перерастает в новый кризис.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд прямо послал Дональда Трампа "куда подальше" и пригрозил отключить электроснабжение в Америке в ответ на последние тарифы президента США, сообщает Daily Mail.

Торговая война США и Канады вышла на новый уровень

Форд заявил, что Канада должна быть готова "бросить в президента США все, что только можно", поскольку торговая война между двумя соседними странами усилилась 24 августа.

"Он высокомерен. Он самонадеян", — сказал Форд в радиоинтервью всего через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении новых пошлин против канадской автомобильной промышленности.

Премьер-министр предупредил, что Онтарио может прекратить экспорт электроэнергии, если президент США продолжит оказывать давление на канадскую промышленность.

Відео дня

"Мы обеспечиваем электроэнергией 1,5 миллиона домов и предприятий. Я сделаю все, что потребуется. Трампу лучше иметь запас батареек", — заявил он.

Президент США уже успел обвинить Форда в "пустой болтовне". Трамп заявил, что США "на протяжении десятилетий поддерживали Канаду".

"США всегда будут намного больше, богаче и сильнее Канады", — сообщил Трамп.

Он предупредил, что Канаду ждут гораздо более серьезные последствия, если ее лидеры не "подчинятся", и обвинил страну в эксплуатации США.

Стоит отметить, что в 2024 году Канада обеспечивала около 5 процентов электроэнергии Новой Англии – региона в США, хотя в пиковые зимние месяцы ее доля достигала 15 процентов.

Форд также предупредил, что Канада может ограничить поставки критически важных полезных ископаемых в США по мере эскалации торговой войны.

"Я их отрежу, — сказал Форд. — Из Онтарио вы не вытащите ни песчинки".

Его угрозы блэкаутом и ограничением экспорта прозвучали всего через несколько часов после того, как Трамп объявил о повышении пошлин на канадские автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь до 50 процентов с 1 января.

"Канада годами обворовывает Соединенные Штаты Америки. К Канаде будут относиться как к штату. Они считают себя вправе требовать чего-то, и тем не менее, нам не нужна Канада, мы нужны им", — заявил президент США.

Трамп также обвинил Канаду в введении "нелепо высоких пошлин" на американских фермеров, заявив, что они сделали жизнь "невыносимой для этих великих американских патриотов".

Форд уже сообщил, что заявил, что Трамп "объявил войну своему ближайшему другу и союзнику" и предупредил, что Канада даст отпор. Премьер-министр Онтарио, являющийся правоцентристским консерватором, даже сослался на Рональда Рейгана, заявив, что президент-республиканец пришел бы в ужас, если бы узнал, что Трамп делает с Канадой: "Он сейчас в гробу переворачивается", — резюмировал канадец.

Последняя эскалация последовала за провалом на прошлой неделе многомесячных торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой.

Премьер-министр Марк Карни вышел из переговоров после того, как Вашингтон потребовал уступок, которые, по словам Канады, ограничили бы ее возможности заключать торговые соглашения с другими странами.

Карни назвал это требование "неприемлемым" и "вопросом суверенитета", после чего поклялся принять ответные меры против США.

"Канада будет вводить аналогичные пошлины в полном объеме, чтобы защитить наших работников и предприятия", — заявил Карни на минувших выходных.

Ответные пошлины Канады должны вступить в силу 8 сентября и будут направлены против американской стали, молочной продукции, сельскохозяйственного оборудования и других товаров.

В субботу США ввели 50-процентные пошлины на канадскую продукцию на сумму около 20 миллиардов долларов, включая сельскохозяйственную продукцию, молочные продукты, алкоголь, одежду и электронику.

Заводы Онтарио и их американские аналоги настолько тесно связаны цепочками поставок, что детали могут пересекать границу несколько раз, прежде чем автомобиль будет готов.

Новая угроза Трампа ставит под угрозу автомобильные заводы Онтарио и тысячи рабочих мест. Форд обвиняет президента в том, что тот постепенно разрушает канадскую промышленность, чтобы перенести производство за границу.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о торговой войне между Канадой и США.

Впоследствии стало известно, что США ввели пошлины на импорт дронов и их компонентов. В сообщении говорится, что беспилотники "являются ключевой технологией в современных вооруженных конфликтах и имеют критически важное значение для нынешних и будущих военных операций США".