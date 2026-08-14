Трамп ввел 100-процентные пошлины на импорт дронов и их компонентов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, в том числе из стран-союзниц.

Трамп заявил об угрозе национальной безопасности из-за чрезмерной зависимости от иностранных поставщиков БПЛА. О введении новых пошлин США говорится на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что беспилотники "являются ключевой технологией в современных вооруженных конфликтах и имеют критически важное значение для нынешних и будущих военных операций США". Поэтому производство БПЛА в США требует значительного расширения "для обеспечения национальной и экономической безопасности страны", пишет Белый дом.

Согласно сообщению, 100-процентная пошлина вводится на дроны, которые "представляют особую угрозу для национальной безопасности". В частности, это касается беспилотников с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и тепловизионными возможностями, а также док-станций и критически важных компонентов. Для отдельных БПЛА меньшего размера и комплектующих деталей пошлина составит всего 25%.

Відео дня

Отмечается, что также вводится 15-процентная пошлина на дроны и их компоненты из Европейского Союза, Японии, Лихтенштейна, Республики Корея, Швейцарии и Тайваня, а также 10-процентная пошлина на дроны из Великобритании. Они предусмотрены при условии, что почти всё аппаратное и программное обеспечение, а также технологии происходят из этих государств или США.

Эти пошлины должны вступить в силу через 21 день с момента подписания Трампом указа. Для компонентов БПЛА, которые "не являются особо чувствительными", установлен переходный период продолжительностью 180 дней.

Напомним, 21 июля Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на импорт товаров из Канады.

Кроме того, ранее Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французские вина.