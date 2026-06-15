Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами на французские вина: чем ему не угодил Макрон

После того, как Франция ввела трехпроцентный цифровой сбор для американских технологических гигантов, в Белом доме отреагировали давно проверенным способом.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Франции грозит новая торговая война с Америкой, если Париж не отменит налог. Об этом он заявил в интервью The New York Post.

По словам главы Белого дома, он сделал это резкое предупреждение непосредственно уходящему президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В противном случае Трамп пригрозил "разрушительными пошлинами" на американском рынке, на который приходится пятая часть мировых продаж французской винодельческой промышленности — более $2 миллиардов.

"Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не будет выбора, кроме как ввести 100% пошлину на все шампанское и все вина, производимые во Франции. Все, что [Макрону] нужно сделать, это отменить налог с продаж, и тогда на него не будет оказываться такое давление", — заявил политик.

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Политические обозреватели считают, что этот ультиматум создает почву для ожесточенного противостояния на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, который начинается 15 июня. На саммите с участием семи богатейших демократий мира традиционно устанавливаются правила глобальной торговли, безопасности и экономической политики, влияющие на рынки.

Его комментарии также опровергают заявления, сделанные на прошлой неделе канцелярией Макрона, Елисейским дворцом, о том, что две страны тихо урегулировали свой давний спор о налогообложении Силиконовой долины.

По данным министерства финансов Франции, французский налог на цифровые продажи в прошлом году принес стране до $700 миллионов.

Давление усилилось в октябре, когда Национальное собрание Франции проголосовало 296 голосами против 58 за удвоение налога до 6% и сужение порога, чтобы он был направлен исключительно против крупнейших мировых игроков. В конечном итоге министры наложили вето на это решение.

Отметим, что Париж с 2019 года начал применять трехпроцентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных в стране компаниями, чей доход во Франции превышает 25 млн евро, а во всем мире — 750 млн евро.

Напомним, в мае Трамп заявил, что повышает импортную пошлину до 25% для автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе. Такие меры он аргументировал тем, что Европейский Союз нарушает торговое соглашение.

В свою очередь эксперт по деньгам Павел Дукач отмечал, что новые общие 15% тарифы Трампа стали настоящим подарком для Китая и Бразилии, но в то же время легли тяжким бременем на Британию и ЕС.