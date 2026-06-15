Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на французькі вина: чим Макрон йому не догодив

Після того, як Франція запровадила тривідсотковий цифровий збір для американських технологічних гігантів, у Білому домі відреагували давно перевіреним способом.

Президент США Дональд Трамп попередив, що Франції загрожує нова торгова війна з Америкою, якщо Париж не скасує податок. Про це він заявив в інтерв’ю The New York Post.

За словами глави Білого дому, він висловив це різке застереження безпосередньо президенту Франції Еммануелю Макрону, який незабаром залишить свою посаду. В іншому разі Трамп пригрозив "руйнівними митами" на американському ринку, на який припадає п'ята частина світових продажів французької виноробної промисловості — понад 2 мільярди доларів.

"Я попросив його не стягувати мита з американських компаній, і якщо вони це зроблять, у мене не буде іншого вибору, як ввести 100-відсоткове мито на все шампанське та всі вина, вироблені у Франції. Все, що [Макрону] потрібно зробити, це скасувати податок з продажів, і тоді на нього не чинитиметься такий тиск", — заявив політик.

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Політичні оглядачі вважають, що цей ультиматум створює підґрунтя для запеклого протистояння на саміті G7 в Евіан-ле-Бен, який розпочнеться 15 червня. На саміті за участю семи найбагатших демократій світу традиційно встановлюються правила глобальної торгівлі, безпеки та економічної політики, що впливають на ринки.

Його коментарі також спростовують заяви, зроблені минулого тижня канцелярією Макрона, Єлисейським палацом, про те, що дві країни тихо врегулювали свою давню суперечку щодо оподаткування Кремнієвої долини.

За даними Міністерства фінансів Франції, французький податок на цифрові продажі минулого року приніс країні до 700 мільйонів доларів.

Тиск посилився в жовтні, коли Національні збори Франції 296 голосами проти 58 проголосували за подвоєння податку до 6% та звуження порогу, щоб він був спрямований виключно проти найбільших світових гравців. Зрештою міністри наклали вето на це рішення.

Зазначимо, що з 2019 року Париж почав стягувати тривідсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у країні компаніями, чий дохід у Франції перевищує 25 млн євро, а в усьому світі — 750 млн євро.

Нагадаємо, у травні Трамп заявив, що підвищує імпортне мито до 25% на автомобілі та вантажівки, вироблені в Євросоюзі. Такі заходи він обґрунтував тим, що Європейський Союз порушує торговельну угоду.

У свою чергу, фінансовий експерт Павло Дукач зазначив, що нові загальні 15-відсоткові тарифи Трампа стали справжнім подарунком для Китаю та Бразилії, але водночас стали важким тягарем для Великої Британії та ЄС.