"Не соблюдают соглашение": Трамп объявил о повышении тарифов на 25% для ЕС

Президент США Дональд Трамп повышает импортную пошлину до 25% для автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе.

Американский президент обвинил Европейский Союз в нарушении торгового соглашения и в качестве наказания пообещал со следующей недели ввести повышенные импортные пошлины на легковые и грузовые автомобили, импортируемые в США из ЕС. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%", — написал он.

Также он заявил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.

Відео дня

Кроме того, Трамп добавил, что в ближайшее время в США откроется "множество" автомобильных заводов, в строительство которых инвестировано 100 миллиардов долларов.

"Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, вскоре откроются — ничего подобного тому, что происходит сегодня в Америке, никогда не было", — анонсировал он.

