"Не дотримуються угоди": Трамп оголосив про підвищення тарифів на 25% для ЄС

Президент США Дональд Трамп підвищує імпортне мито до 25% для автомобілів та вантажівок, вироблених у Євросоюзі.

Американський президент звинуватив Європейський Союз у порушенні торгової угоди і як покарання пообіцяв з наступного тижня ввести підвищені імпортні мита на легкові та вантажні автомобілі, що імпортуються до США з ЄС. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що через те, що Європейський союз не дотримується умов нашої торгової угоди, наступного тижня я підвищу мита, що стягуються з Європейського союзу за легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів. Мита будуть збільшені до 25%", — написав він.

Також він заявив, що на автомобілі, вироблені європейськими компаніями на території США, мита не поширюватимуться.

Крім того, Трамп додав, що найближчим часом у США відкриється "безліч" автомобільних заводів, у будівництво яких інвестовано 100 мільярдів доларів.

"Ці заводи, укомплектовані американськими робітниками, незабаром відкриються – нічого подібного до того, що відбувається сьогодні в Америці, ніколи не було", — анонсував він.

Нагадаємо, що 8 квітня Дональд Трамп опублікував низку постів, з яких випливає, що США взяли гору над Іраном і тепер диктують умови перемир'я та ймовірного завершення війни. Також він пообіцяв покарання для країн, які допомагають Ірану зброєю. Але не сказав, що це Китай і Росія.

Також експерт по грошах Павло Дукач заявив, що нові загальні 15-відсоткові тарифи Трампа стали справжнім подарунком для Китаю і Бразилії, але водночас лягли тяжким тягарем на Британію і ЄС.