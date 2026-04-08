Трамп пообіцяв обкласти митами всі країни, які постачають Ірану зброю

Дональд Трамп опублікував низку постів, з яких випливає, що США взяли гору над Іраном і тепер диктують умови перемир'я та ймовірного завершення війни. Також він пообіцяв покарання для країн, які допомагають Ірану зброєю. Але не сказав, що це Китай і Росія

Президент США останні кілька годин публікував пости у своїй соцмережі Truth Social, в яких запевняв, що Іран погодився на умови США, укладаючи перемир'я. А також заявив, що всі країни, які постачають Тегерану зброю — будуть обкладені митами. Конкретні країни він не назвав.

"Країну, яка постачає Ірану військову зброю, буде негайно обкладено митом у розмірі 50% на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки, починаючи відсьогодні. Жодних винятків або пільг не буде! Президент Дональд Трамп", — ідеться в повідомленні за 8 квітня.

При цьому раніше експерти прямо заявляли, що Ірану допомагають його "колеги" по новій "осі зла": Росія і Китай.

Китай постачає Ірану безпілотники, компоненти для ракет і хімічні прекурсори, необхідні для виробництва ракетного палива.

В інших випадках Китай безпосередньо постачає Ірану західні або китайські технологічні компоненти, які використовуються в іранських безпілотниках проти американських військових об'єктів та економічних інтересів у Перській затоці. Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі США часто виявляють та ідентифікують китайських фізичних осіб, організації та адреси, які використовуються як підставні компанії і транзитні вузли. Китайський експорт товарів подвійного призначення до Ірану різко зріс у січні 2024 року, коли дві держави формалізували стратегічне партнерство, що наголошує на співробітництві в галузі оборони та безпеки.

Росія додатково зміцнює цю систему тіньової торгівлі. З 2022 року Москва і Тегеран обмінюються технологіями і виробничими ноу-хау в галузі безпілотників, що дозволяє обом країнам розширювати виробничі потужності. У лютому 2023 року Росія створила завод із виробництва безпілотників, що використовує іранські технології та досвід, у спеціальній економічній зоні Алабуга в Росії. До 2025 року Москва перенесла в Росію приблизно 90 відсотків збірки "Шахеда". Тим часом Росія розробила "Гарпія-3", модифіковану і поліпшену версію "Шахеда", за допомогою китайських фахівців і російського заводу з виробництва безпілотників у Китаї.

Тепер Росія поставляє Ірану безпілотники "Шахед" російського виробництва для атак на американські та ізраїльські об'єкти. Те, що починалося як обхідний шлях, викликаний санкціями, перетворилося на виробничу мережу, що самопідтримується, яка підживлюється західними компонентами, китайськими каналами закупівель і російськими виробничими потужностями.

Також Китай сприяє передачі в Іран навігаційних технологій як китайського, так і західного виробництва. А Росія ділиться супутниковими знімками та модифікованими технологіями безпілотників "Шахед" для поліпшення навігації та цілевказівки, спираючись на досвід використання безпілотників в Україні.

Китайські ринки електроніки та дистриб'ютори відіграють вирішальну роль у цьому процесі. Компоненти, спочатку призначені для цивільного застосування, як-от інерціальні датчики або модулі супутникової навігації, можуть бути придбані через китайських посередників та інтегровані в іранські системи озброєння. Російський досвід адаптації комерційної електроніки також робить свій внесок у цю інноваційну екосистему.

Деякі експерти вважають, що іранські безпілотники і ракети використовують китайські супутникові навігаційні системи для ураження американських та ізраїльських військових об'єктів.

Фокус писав, що у Вашингтоні вкрай неохоче говорять про співпрацю Росії та Ірану. Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який очолював переговори США з Москвою, взагалі заявив, що Путін сказав, що він не надає розвіддані Ірану і йому повірили на слово.

Раніше стало відомо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) отримує від Російської Федерації координати кораблів і літаків Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Таким чином Москва неофіційно і побічно, але діяльно приєдналася до війни на боці Ірану