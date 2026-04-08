Трамп пообещал обложить пошлинами все страны, которые поставляют Ирану оружие

Дональд Трамп опубликовал ряд постов из которых следует, что США одержали верх над Ираном и теперь диктуют условия перемирия и вероятного завершения войны. Также он пообещал наказание для стран, которые помогают Ирану оружием. Но не сказал, что это Китай и Россия

Президент США последние пару часов публиковал посты в своей соцсети Truth Social в которых заверял, что Иран согласился на условия США, заключая перемирие. А также заявил, что все страны, которые поставляют Тегерану оружие – будут обложены пошлинами. Конкретные страны он не назвал.

"Страна, поставляющая Ирану военное оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет! Президент Дональд Трамп", — сказано в сообщении за 8 апреля.

При этом ранее эксперты прямо заявляли, что Ирану помогают его "коллеги" по новой "оси зла": Россия и Китай.

Китай поставляет Ирану беспилотники, компоненты для ракет и химические прекурсоры, необходимые для производства ракетного топлива.

В других случаях Китай напрямую поставляет Ирану западные или китайские технологические компоненты, которые используются в иранских беспилотниках против американских военных объектов и экономических интересов в Персидском заливе. Министерство финансов и Министерство торговли США часто выявляют и идентифицируют китайских физических лиц, организации и адреса, используемые в качестве подставных компаний и транзитных узлов. Китайский экспорт товаров двойного назначения в Иран резко вырос в январе 2024 года, когда два государства формализовали стратегическое партнерство, подчеркивающее сотрудничество в области обороны и безопасности.

Россия дополнительно укрепляет эту систему теневой торговли. С 2022 года Москва и Тегеран обмениваются технологиями и производственными ноу-хау в области беспилотников, что позволяет обеим странам расширять производственные мощности. В феврале 2023 года Россия создала завод по производству беспилотников, использующий иранские технологии и опыт, в специальной экономической зоне Алабуга в России. К 2025 году Москва перенесла в Россию примерно 90 процентов сборки "Шахеда". Тем временем Россия разработала "Гарпия-3", модифицированную и улучшенную версию "Шахеда", с помощью китайских специалистов и российского завода по производству беспилотников в Китае.

Теперь Россия поставляет Ирану беспилотники "Шахед" российского производства для атак на американские и израильские объекты. То, что начиналось как обходной путь, вызванный санкциями, превратилось в самоподдерживающуюся производственную сеть, подпитываемую западными компонентами, китайскими каналами закупок и российскими производственными мощностями.

Также Китай содействует передаче в Иран навигационных технологий как китайского, так и западного производства. А Россия делится спутниковыми снимками и модифицированными технологиями беспилотников "Шахед" для улучшения навигации и целеуказания, опираясь на опыт использования беспилотников в Украине.

Китайские рынки электроники и дистрибьюторы играют решающую роль в этом процессе. Компоненты, первоначально предназначенные для гражданского применения, такие как инерциальные датчики или модули спутниковой навигации, могут быть приобретены через китайских посредников и интегрированы в иранские системы вооружения. Российский опыт адаптации коммерческой электроники также вносит свой вклад в эту инновационную экосистему.

Некоторые эксперты считают, что иранские беспилотники и ракеты используют китайские спутниковые навигационные системы для поражения американских и израильских военных объектов.

Фокус писал, что в Вашингтоне крайне неохотно говорят о сотрудничестве России и Ирана. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф , возглавлявший переговоры США с Москвой, и вовсе заявил, что Путин сказал, что он не предоставляет разведданные Ирану и ему поверили на слово.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) получает от Российской Федерации координаты кораблей и самолетов Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Таким образом Москва неофициально и косвенно, но деятельно присоединилась к войне на стороне Ирана