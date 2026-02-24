Трамп — за Китай и Бразилию, но против Британии и ЕС: как новые тарифы США перевернули мир

Тарифный парадокс

Дональд Трамп, который годами клеймил Китай и Бразилию как главных торговых "врагов" Америки, неожиданно сделал именно эти страны главными бенефициарами своей новой универсальной тарифной ставки в 15%.

Напомню, что 20 февраля Верховный суд отменил тарифы имени Дональда Фредовича. Они были дифференцированы для разных стран и самые большие были возложены на Китай (в отдельные периоды — до 36%), Бразилию (до 26%), Мексику, Канаду и ряд других стран. В то же время союзники (ЕС, Великобритания, Япония) имели очень низкие тарифы или вообще избегали торговых войн.

Уже на следующий день после отмены тарифов администрация президента сначала объявила всеобщий тариф 10%, а уже к 22 февраля подняла его до максимальных 15%, используя другой механизм. Новые пошлины вступают в силу 24 февраля и будут действовать максимум 150 дней (до конца июля), если Конгресс не продлит их.

В результате страны, которые раньше несли самую тяжелую нагрузку, получили самое большое облегчение. А союзники, имевшие ранее более низкие ставки или специальные преференции, теперь платят ровно 15%, как и все остальные.

Больше всех выиграли:

Бразилия: -13,6 пунктов (соя, мясо, железная руда, самолеты Embraer);

Китай: -7,1 (электроника, мебель, одежда, игрушки);

Индия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия.

Больше всех проиграли:

Великобритания: +2,1;

ЕС (Италия +1,7, Франция +1,4);

Япония +1,2, Сингапур +1,1 и другие развитые партнеры.

И даже это — временная мера. Администрация уже объявила о запуске новых расследований, которые позволят вводить тарифы на 4 года с продлением, и планирует вернуть дифференцированный подход уже после лета.

Европейцы и британцы в шоке. Британские торговые палаты уже подсчитывают убытки для 40 тысяч компаний. Европейская комиссия требует полной ясности относительно шагов, которые Соединенные Штаты собираются предпринять. Ведь в августе 2025-го было подписано соглашение, которое выполнять обязались ОБЕ стороны. Формально США не превысили договоренности в потолок 15% тарифов, но у многих европейских товаров были ставки 0–8%. Еврокомиссия уже 22 февраля приостановила ратификацию соглашения и заявила, что "возвращается к оценке всех вариантов жесткого ответа".

Китай заявил, что "сотрудничество выгоднее конфронтации". Бразилия пока молчит, но явно довольна.

Торговые тарифы потеряли свой первоначальный замысел и приобрели форму дубины. Политика "America First", задуманная как оружие против главных соперников, в своей "плоской" версии ударила сильнее всего по ближайшим союзникам. Китай и Бразилия получают окно возможностей для наращивания поставок, пока Европа и Япония будут искать новые пути на американский рынок или договариваться о новых уступках.

Похоже на то, когда после скандала дома отец семейства врывается на свое предприятие, где под горячую руку попадают все: от секретарши до главного инженера.

