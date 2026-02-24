Трамп — за Китай и Бразилию, но против Британии и ЕС: как новые тарифы США перевернули мир
Дональд Трамп внезапно превратился в друга бывших своих врагов — и больно ударил по своим союзникам. Эксперт по деньгам Павел Дукач отмечает парадокс его новых всеобщих 15-процентных тарифов: они стали настоящим подарком для Китая и Бразилии, но в то же время легли тяжким бременем на Британию и ЕС.
Тарифный парадокс
Дональд Трамп, который годами клеймил Китай и Бразилию как главных торговых "врагов" Америки, неожиданно сделал именно эти страны главными бенефициарами своей новой универсальной тарифной ставки в 15%.
Напомню, что 20 февраля Верховный суд отменил тарифы имени Дональда Фредовича. Они были дифференцированы для разных стран и самые большие были возложены на Китай (в отдельные периоды — до 36%), Бразилию (до 26%), Мексику, Канаду и ряд других стран. В то же время союзники (ЕС, Великобритания, Япония) имели очень низкие тарифы или вообще избегали торговых войн.
Уже на следующий день после отмены тарифов администрация президента сначала объявила всеобщий тариф 10%, а уже к 22 февраля подняла его до максимальных 15%, используя другой механизм. Новые пошлины вступают в силу 24 февраля и будут действовать максимум 150 дней (до конца июля), если Конгресс не продлит их.
В результате страны, которые раньше несли самую тяжелую нагрузку, получили самое большое облегчение. А союзники, имевшие ранее более низкие ставки или специальные преференции, теперь платят ровно 15%, как и все остальные.
Больше всех выиграли:
- Бразилия: -13,6 пунктов (соя, мясо, железная руда, самолеты Embraer);
- Китай: -7,1 (электроника, мебель, одежда, игрушки);
- Индия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия.
Больше всех проиграли:
- Великобритания: +2,1;
- ЕС (Италия +1,7, Франция +1,4);
- Япония +1,2, Сингапур +1,1 и другие развитые партнеры.
И даже это — временная мера. Администрация уже объявила о запуске новых расследований, которые позволят вводить тарифы на 4 года с продлением, и планирует вернуть дифференцированный подход уже после лета.Важно
Европейцы и британцы в шоке. Британские торговые палаты уже подсчитывают убытки для 40 тысяч компаний. Европейская комиссия требует полной ясности относительно шагов, которые Соединенные Штаты собираются предпринять. Ведь в августе 2025-го было подписано соглашение, которое выполнять обязались ОБЕ стороны. Формально США не превысили договоренности в потолок 15% тарифов, но у многих европейских товаров были ставки 0–8%. Еврокомиссия уже 22 февраля приостановила ратификацию соглашения и заявила, что "возвращается к оценке всех вариантов жесткого ответа".
Китай заявил, что "сотрудничество выгоднее конфронтации". Бразилия пока молчит, но явно довольна.
Торговые тарифы потеряли свой первоначальный замысел и приобрели форму дубины. Политика "America First", задуманная как оружие против главных соперников, в своей "плоской" версии ударила сильнее всего по ближайшим союзникам. Китай и Бразилия получают окно возможностей для наращивания поставок, пока Европа и Япония будут искать новые пути на американский рынок или договариваться о новых уступках.
Похоже на то, когда после скандала дома отец семейства врывается на свое предприятие, где под горячую руку попадают все: от секретарши до главного инженера.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно