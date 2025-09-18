Рынок труда превратился в ад: что стоит понимать при устройстве на работу в эпоху ChatGPT

Related video

Рынок труда превратился в ад. Соискатели пишут резюме при помощи ChatGPT; HR-специалисты эти резюме анализируют через ChatGPT; никого не нанимают

То, что Tinder и Hinge сделали с рынком знакомств, современные методы управления персоналом сделали с рынком труда. Люди суетятся, как сумасшедшие, и ничего не получают взамен. Представьте, что вы видите вакансию, внимательно читаете, готовите подробный ответ, структурируете приветственное письмо. Нажимаете "отправить", и… на этом все. Полная тишина. Как может быть такое, если вакансия перед глазами.

Для работодателей рынок труда тоже функционирует по-другому. На каждую открытую вакансию компании получают бесчисленное количество неподходящих заявлений, наряду с несколькими хорошими. Если вы небольшая компания, то обработать вручную, как правило, не составляет труда. Но крупные предприятия используют ИИ решения. Чат-ботов привлекают не только для обработки данных, но и для составления описаний вакансий, оценки кандидатов, планирования ознакомительных встреч и рассмотрения заявок.

Массовое увлечение различными механизмами, автоматизирующими процесс, но исключающими человеческий контакт, привело к дезориентации. Для собеседований существуют программы, где разговор происходит с виртуальным помощником. Потенциальные кандидаты отвечают на вопросы, их действия записываются, а алгоритм ищет ключевые слова и оценивает их тон.

Если раньше надо было понравиться сотруднику отдела кадров, то теперь нужно понимать, как работают алгоритмы ИИ.

Многие соискатели так и не доходят до процесса живого общения. Невозможность пройти собеседование побуждает безработных отправлять больше заявок, что вынуждает их полагаться на ChatGPT для составления резюме и ответа на запросы. А работодатель в итоге получает тонну однотипных профайлов и понимает, что тут не обойтись либо без сотни HR-ов, либо без роботизированных фильтров. Все в конечном итоге оказываются в аду поиска работы, подобном Tinder.

По-настоящему, что с этим делать, не знает никто. Да, самый рациональный совет звучит, как — занесите резюме вживую, посещайте рекрутинговые оффлайн мероприятия и спросите своих друзей, нет ли вакансий на их работе. Но все это похоже больше на теорию. HR должны первыми в конце концов наиграться в ChatGPT и осознать, что у него есть свои пределы и специфика.

