Мода на крепкий сон: как мир оказался во власти нового тренда и как на этом делают бизнес

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"Я сказал ему — ну так спи быстрее!" (Арнольд Шварценеггер).

Сейчас тренды — ровно наоборот. Глобальная экономика сна сейчас оценивается более чем в $500 млрд, поскольку потребители инвестируют во все: от умных колец и светонепроницаемых масок до матрасов стоимостью $20 тыс. Сейчас длительный сон является символом статуса, и на этом зарабатывает масса "специалистов". владеющих технологиями сна, биохакингом и "слипмаксингом".

Это раньше, если ты спал 4 часа в день, просыпался с рассветом и уже к 6 вовсю был вовлечен в работу, ты считался крутым (Джек Дорси, Илон Маск). Сейчас в соцсетях СЕО хвастаются поворотом на 180 градусов. Сейчас в приоритете ромашковый чай, никаких гаджетов за 2 часа до сна и медитации.

Ромашковый чай - известное средство для крепкого сна Фото: Pixabay

Эти модные веяния формируют индустрию, которая будет только расти. К 2034 году объем рынка только средств для сна превысит $150 млрд. Желанным гаджетом стало умное кольцо, отслеживающее показатели здоровья и напоминающее о необходимости лечь в постель. Более 2,5 млн человек приобрели кольцо OURA по цене от $300, включающей ежемесячную подписку. В ход идут светонепроницаемые маски и шторы ($11 тыс.), эргономические матрасы ($10 тыс.), умные кровати ($20 тыс.) и даже клетки Фарадея ($2 тыс.), блокирующие электромагнитное поле.

Очевидно, что к тренду присоединяются коучи — "сонфлюенсеры" или "сонмаксеры", которые предлагают разные лайфхаки: от безалкогольных коктейлей для сонных девушек до специальных плейлистов для сна. Введите в поиск "sleepmaxxing" в TikTok, и вы найдете тысячи обзоров продуктов и рекомендаций по подготовке ко сну.

И если уж пост начался с фразы, то и в финале я использую фразу моего знакомого. "Дайте мне некий -изм, и я в него поверю" (с)

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