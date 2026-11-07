Обвал: как кризис крупнейшего цифрового банка Парагвая лишил доступа к своим деньгам сразу 40% населения

История парагвайского Ueno Bank напоминает многие подобные истории успеха виртуальных банков по всему миру. Он вырос из финансовой компании, предложил удобное приложение, внедрил кешбеки и дешевые комиссии — характеристики, которыми славятся многие банки без отделений. В 2024 году финкомпания не только получила банковскую лицензию, но и поглотила Vision Banco. По заявлениям самого банка, его клиентами были 3 млн парагвайцев, а это 40% населения страны.

Ueno Bank стал настолько популярен, что оперировал даже государственными деньгами (около $800 млн), включая порядка $380 млн от государственного института социального обеспечения IPS (пенсионный и медицинский фонд). Через банк получали выплаты десятки тысяч пенсионеров.

Видео дня

Еще в марте Ueno Bank утверждал, что собственных средств у него предостаточно. Но проверки Центрального банка Парагвая выявили огромную дыру в капитале. В каждой стране регулятор определяет, сколько собственных средств должно быть у банка на каждый привлеченный доллар. При необходимых 12% у Ueno Bank оказалось вдвое меньше.

Мобильное приложение, карты, переводы и банкоматы были мгновенно заблокированы. Клиенты потеряли доступ к своим счетам. Фонд гарантирования вкладов обеспечит компенсацию вкладов в размере до 228,3 млн гуарани (около $38 тыс) на одного вкладчика, все остальное, по классике, большинству не вернут.

Крушение такой большой, пускай и виртуальной, банковской организации повлекло за собой настоящий кризис. Полиция начала арестовывать ответственных лиц материнской структуры и президента банка. Суд арестовал их активы. Одновременно в отставку подал президент Центрального банка Карлос Карвальо, утверждая, что действует по просьбе президента страны, чтобы снять политическое напряжение. Интересно, что синьйор Карвальо сам был главой Ueno до августа 2023 года.

Но настоящий шторм разразился на улицах. Тысячи клиентов и пенсионеров требовали вернуть доступ к деньгам, обвиняли власти в бездействии и призывали к импичменту президента Сантьяго Пенья. Оппозиция начала собирать подписи под соответствующим запросом, дополнительно аргументируя прошлыми связями президента с группой, контролировавшей Ueno, хоть он и продал свою долю в 2025 году. Но конфликт интересов мог сыграть решающую роль в ослаблении требований к банку и заключение с ним госконтрактов.

Цифровые банки — это прекрасно. Они делают банковские услуги доступнее, быстрее, дешевле. Но когда банк перестает служить рынку и превращается в инструмент номенклатурных махинаций, позволяющий зарабатывать на доступе к государственным деньгам, вся его технологичность становится декорацией. Это уже лошадь-призрак, которая еще мчится вперед, но внутри уже мертва.

Уже вечером 5 ноября президент Сантьяго Пенья подал в отставку из-за этого кризиса

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.