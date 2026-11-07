Крах: як криза найбільшого цифрового банку Парагваю позбавила доступу до своїх грошей одразу 40% населення

Історія парагвайського Ueno Bank нагадує чимало подібних історій успіху віртуальних банків у всьому світі. Він виріс із фінансової компанії, запропонував зручний додаток, запровадив кешбеки та низькі комісії — особливості, якими славляться багато банків без відділень. У 2024 році фінкомпанія не тільки отримала банківську ліцензію, а й поглинула Vision Banco. За заявами самого банку, його клієнтами були 3 млн парагвайців, а це 40% населення країни.

Ueno Bank став настільки популярним, що оперував навіть державними коштами (близько 800 млн доларів), зокрема близько 380 млн доларів від державного інституту соціального забезпечення IPS (пенсійний та медичний фонд). Через банк отримували виплати десятки тисяч пенсіонерів.

Видео дня

Ще в березні Ueno Bank стверджував, що власних коштів у нього більш ніж достатньо. Однак перевірки Центрального банку Парагваю виявили величезну дірку в капіталі. У кожній країні регулятор визначає, скільки власних коштів має бути у банку на кожен залучений долар. При необхідних 12% у Ueno Bank виявилося вдвічі менше.

Мобільний додаток, карти, перекази та банкомати були миттєво заблоковані. Клієнти втратили доступ до своїх рахунків. Фонд гарантування вкладів забезпечить компенсацію вкладів у розмірі до 228,3 млн гуарані (близько 38 тис. доларів) на одного вкладника, решту, як зазвичай, більшості не повернуть.

Крах такої великої, хай і віртуальної, банківської організації спричинив справжню кризу. Поліція почала заарештовувати відповідальних осіб материнської структури та президента банку. Суд наклав арешт на їхні активи. Водночас у відставку подав президент Центрального банку Карлос Карвальо, стверджуючи, що діє на прохання президента країни, аби зняти політичну напругу. Цікаво, що сеньйор Карвальо сам був головою Ueno до серпня 2023 року.

Але справжня буря розгорілася на вулицях. Тисячі клієнтів і пенсіонерів вимагали відновити доступ до грошей, звинувачували владу в бездіяльності та закликали до імпічменту президента Сантьяго Пенья. Опозиція почала збирати підписи під відповідним запитом, додатково аргументуючи це минулими зв’язками президента з групою, яка контролювала Ueno, хоч він і продав свою частку у 2025 році. Однак конфлікт інтересів міг зіграти вирішальну роль у пом’якшенні вимог до банку та укладенні з ним державних контрактів.

Цифрові банки — це чудово. Вони роблять банківські послуги доступнішими, швидшими та дешевшими. Але коли банк перестає служити ринку й перетворюється на інструмент номенклатурних махінацій, що дозволяє заробляти на доступі до державних коштів, уся його технологічність стає лише декорацією. Це вже примарний кінь, який ще мчить уперед, але всередині вже мертвий.

Вже ввечері 5 листопада президент Сантьяго Пенья подав у відставку через цю кризу

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані матеріали в рубриці "Думки" несе автор.