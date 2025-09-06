Поддержите нас UA
Самый актуальный напиток осени: как тыквенный латте стал культовым, едва не провалившись

Самым актуальным напитком осени уже много лет считается тыквенный латте - а ведь он вполне мог и не появиться на свет. Эксперт по деньгам Павел Дукач вспоминает историю его возникновения, когда только решение одного отдельно взятого человека решило судьбу будущего хита продаж

Павел Дукач
Тыквенный латте
Такой он, тыквенный латте
Напиток на миллион. По-осеннему актуальный пост

Первой ассоциацией при прочтении заголовка у многих из вас в голове наверняка возник образ шампанского или дорогого виски. Но сегодня мы поговорим о тыквенном латте, который ежегодно ставит рекорд за рекордом в сети своего создателя Starbucks.

Сейчас тыквенный латте (далее для сокращения я буду использовать аббревиатуру PSL — Pumpkin Spice Latte) считается культовым. Он стал символом осени и вдохновил целую индустрию: от свечей и мыла до хлеба и даже ветчины с тыквенными специями. Образ PSL многократно появлялся в кино, а с 2018 по 2023 около 65% американских кофеен добавили хотя бы один тыквенный напиток в свои меню. Но на моменте создания идею его внедрения чуть не зарубили.

Все началось в апреле 2003 года в секретной исследовательской лаборатории на 7-м этаже штаб-квартиры Starbucks в Сиэтле. Команда под руководством Питера Дьюкса, который тогда возглавлял группу по эспрессо-напиткам, искала новый сезонный хит для осени. Они проработали около 100 вкусов. В шорт-лист попали 20, включая шоколад, карамель, апельсин, корицу и тыкву. Именно тыква выделялась своей "уникальностью" в опросах клиентов.

Но на фокус-группах PSL занял последнее место среди новых вкусов, и Дьюкс чуть не отказался от идеи. В последний момент он решил доработать рецепт, добавив добавил больше специй и сделав акцент на осенней атмосфере. В итоге напиток состоит из эспрессо, тыквенного соуса, парового молока, взбитых сливок и посыпки из специй для пирога.

10 октября 2003 года PSL протестировали в 100 магазинах в Вашингтоне и Ванкувере. Тест показал неожиданный успех: менеджеры магазинов были в восторге, а продажи выросли на 25% при полном запуске в октябре 2004 года по США и Канаде. Это был третий сезонный напиток Starbucks после Яичного латте и Мятного мокаччино.

А теперь о нашем любимом — о цифрах. С 2003 года продано более 424 миллионов чашек PSL по всему миру. Ежегодно реализуется около 20 миллионов порций, что при средней цене около $6 в крупных городах приносит компании от $400 до $800 миллионов в год. Для сравнения, к 2013 году (10-летию) продажи превысили 200 миллионов чашек, генерируя минимум $80 миллионов ежегодно.

В 2024 году PSL продавался в 79 странах (из 85, где был Starbucks на тот момент; сейчас уже в 88). Общий рынок продуктов с тыквенным вкусом (не только Starbucks) превысил $800 миллионов в 2023 году. Для Starbucks это особенно важно: в 2003 году (год запуска) выручка компании была $4,1 миллиарда, а в 2024 фискальном году — уже $36,2 миллиарда. В 2025 году Starbucks отчитался о рекордном старте осенних продаж за 54-летнюю историю.

Всегда люблю кейсы, когда компании удается создать историю вокруг своего продукта, вовлечь в нее огромное количество пользователей и извлечь хооорошую выгоду

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

