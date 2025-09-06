Самый актуальный напиток осени: как тыквенный латте стал культовым, едва не провалившись

Related video

Напиток на миллион. По-осеннему актуальный пост

Первой ассоциацией при прочтении заголовка у многих из вас в голове наверняка возник образ шампанского или дорогого виски. Но сегодня мы поговорим о тыквенном латте, который ежегодно ставит рекорд за рекордом в сети своего создателя Starbucks.

Сейчас тыквенный латте (далее для сокращения я буду использовать аббревиатуру PSL — Pumpkin Spice Latte) считается культовым. Он стал символом осени и вдохновил целую индустрию: от свечей и мыла до хлеба и даже ветчины с тыквенными специями. Образ PSL многократно появлялся в кино, а с 2018 по 2023 около 65% американских кофеен добавили хотя бы один тыквенный напиток в свои меню. Но на моменте создания идею его внедрения чуть не зарубили.

Все началось в апреле 2003 года в секретной исследовательской лаборатории на 7-м этаже штаб-квартиры Starbucks в Сиэтле. Команда под руководством Питера Дьюкса, который тогда возглавлял группу по эспрессо-напиткам, искала новый сезонный хит для осени. Они проработали около 100 вкусов. В шорт-лист попали 20, включая шоколад, карамель, апельсин, корицу и тыкву. Именно тыква выделялась своей "уникальностью" в опросах клиентов.

Но на фокус-группах PSL занял последнее место среди новых вкусов, и Дьюкс чуть не отказался от идеи. В последний момент он решил доработать рецепт, добавив добавил больше специй и сделав акцент на осенней атмосфере. В итоге напиток состоит из эспрессо, тыквенного соуса, парового молока, взбитых сливок и посыпки из специй для пирога.

Важно

Кофеин повышает устойчивость кишечной палочки к антибиотикам: стоит ли переживать любителям кофе

10 октября 2003 года PSL протестировали в 100 магазинах в Вашингтоне и Ванкувере. Тест показал неожиданный успех: менеджеры магазинов были в восторге, а продажи выросли на 25% при полном запуске в октябре 2004 года по США и Канаде. Это был третий сезонный напиток Starbucks после Яичного латте и Мятного мокаччино.

А теперь о нашем любимом — о цифрах. С 2003 года продано более 424 миллионов чашек PSL по всему миру. Ежегодно реализуется около 20 миллионов порций, что при средней цене около $6 в крупных городах приносит компании от $400 до $800 миллионов в год. Для сравнения, к 2013 году (10-летию) продажи превысили 200 миллионов чашек, генерируя минимум $80 миллионов ежегодно.

В 2024 году PSL продавался в 79 странах (из 85, где был Starbucks на тот момент; сейчас уже в 88). Общий рынок продуктов с тыквенным вкусом (не только Starbucks) превысил $800 миллионов в 2023 году. Для Starbucks это особенно важно: в 2003 году (год запуска) выручка компании была $4,1 миллиарда, а в 2024 фискальном году — уже $36,2 миллиарда. В 2025 году Starbucks отчитался о рекордном старте осенних продаж за 54-летнюю историю.

Всегда люблю кейсы, когда компании удается создать историю вокруг своего продукта, вовлечь в нее огромное количество пользователей и извлечь хооорошую выгоду

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно