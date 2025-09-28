Вместо чтения: как зумеры изобретают книжные туры, индустрия которых в течение 10 лет вырастет до $3,3 млрд

Related video

Согласно отчету Hilton Trends Report 2024, 50% молодых путешественников планируют поездки на основе рекомендаций из соцсетей, а литературный туризм идеально вписывается в эту картину. Читатели отправляются в места, связанные с любимыми романами, которые они зачастую не читали, а слушали обзоры: гуляют по улицам героев, обсуждают сюжеты на сейшнах, а иногда встречаются и с авторами. Зумеры считают, что это аутентично и экологично.

Одним из популярнейших направлений остается, конечно же, Хогвартс. В смысле, Лондон, Оксфорд и Эдинбург. Популярный тур Warner Bros. Studio Tour в Ливертоне посетили миллионы: здесь зумеры надевают мантии, пьют "слизьберт" и обсуждают, почему Снейп — не злодей. В 2025 году добавились новые опции: Enchanted Book Club организует групповые поездки по Шотландии с чтением "Гарри Поттера и Дара смерти" на фоне замков.

Не читая, но восхищаясь в ТiкТоке Элизабет Беннет из "Гордость и предубеждение", люди едут в туры по Бате, Чатсуорту и Чотону, где Джейн Остин заканчивала своей шедевр. Ее крошечный столик для письма — обязательный пункт, где зумеры делятся мыслями о феминизме в романе. В сентябре 2025 года Common Ground Pilgrimages проводит выездной тур из Бейквелла: прогулки по Дарбиширу с чтением глав у прудов, где снимали "сцену с мокрым Дарси". Да, все представляют, что Элизабет Беннет выглядит именно, как снявшаяся в ее роли Кира Найтли.

Другие хиты: "Анна из Зеленых Мезонинов" на Принс-Эдуард-Айленде (Канада) или "Маленькие женщины" в Конкорде (США). В 2025 году ожидается рост туров по популярному ныне "Четвертому крылу" Рейчел Маки — фэнтези-хиту BookTok.

Стоимость тура колеблется от $200 (однодневный) до $2500 (недельный). Но индустрия активно развивается и предлагает новые направления в виде коллабораций с авторами, издательствами, костюмированных вечеринок и даже приложений для очков виртуальной реальности.

Книжные туры — это не просто поездки, а мост между страницами и реальностью. Для зумеров они символизируют поиск смысла в мире хаоса: общие обсуждения укрепляют сообщество, а места из книг напоминают, что истории вечны.

