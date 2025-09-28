Замість читання: як зумери винаходять книжкові тури, індустрія яких протягом 10 років зросте до $3,3 млрд

Related video

Згідно зі звітом Hilton Trends Report 2024, 50% молодих мандрівників планують поїздки на основі рекомендацій із соцмереж, а літературний туризм ідеально вписується в цю картину. Читачі вирушають у місця, пов'язані з улюбленими романами, які вони часто не читали, а слухали огляди: гуляють вулицями героїв, обговорюють сюжети на сейшнах, а іноді зустрічаються і з авторами. Зумери вважають, що це автентично й екологічно.

Одним із найпопулярніших напрямків залишається, звісно ж, Гоґвортс. У сенсі, Лондон, Оксфорд і Единбург. Популярний тур Warner Bros. Studio Tour у Лівертоні відвідали мільйони: тут зумери надягають мантії, п'ють "слізберт" і обговорюють, чому Снейп — не лиходій. У 2025 році додалися нові опції: Enchanted Book Club організовує групові поїздки Шотландією з читанням "Гаррі Поттера і Дару смерті" на тлі замків.

Не читаючи, але захоплюючись у TikTok Елізабет Беннет із роману "Гордість і упередження", люди їдуть у тури по Бату, Чатсуорту і Чотону, де Джейн Остін закінчувала свій шедевр. Її крихітний столик для письма — обов'язковий пункт, де зумери діляться думками про фемінізм у романі. У вересні 2025 року Common Ground Pilgrimages проводить виїзний тур із Бейквелла: прогулянки Дарбіширом із читанням глав біля ставків, де знімали "сцену з мокрим Дарсі". Так, усі уявляють, що Елізабет Беннет має саме такий вигляд, як Кіра Найтлі, яка знялася в її ролі.

Інші хіти: "Енн з Зелених дахів" на Прінс-Едуард-Айленді (Канада) або "Маленькі жінки" в Конкорді (США). У 2025 році очікується зростання турів популярним нині "Четвертим крилом" Рейчел Макі — фентезі-хітом BookTok.

Вартість туру коливається від $200 (одноденний) до $2500 (тижневий). Але індустрія активно розвивається і пропонує нові напрямки у вигляді колаборацій з авторами, видавництвами, костюмованих вечірок і навіть додатків для окулярів віртуальної реальності.

Книжкові тури — це не просто поїздки, а міст між сторінками і реальністю. Для зумерів вони символізують пошук сенсу у світі хаосу: спільні обговорення зміцнюють спільноту, а місця з книг нагадують, що історії вічні.

