Полярный шелковый путь: как Россия с Китаем переворачивают морские перевозки

Без пяти минут революция в морских торговых перевозках

Пафосный эпитет заголовка абсолютно оправдан, поскольку открытие "Полярного шёлкового пути" (ПШП) значительно ослабляет ставки и значимость Суэцкого канала. Судно Istanbul Bridge, согласно монитору, сегодня-завтра достигнет порта Филикстоу на востоке Великобритании. А это значит, что путь из Китая в Европу занял 20 дней против 40, если идти через Суэц, 50 — если идти через мыс Доброй надежды.

23 сентября 2025 года контейнеровоз отправился в путь с грузом, включая батареи, одежду и другие товары, предназначенные для европейского рынка к рождественскому сезону. Судно сопровождают российские ледоколы, чтобы обеспечить безопасность в арктических водах.

Маршрут проходит через Берингов пролив, вдоль северного побережья России и выходит в Северное море, с остановками в портах Великобритании, Нидерландов, Германии и Польши. Это не разовый рейс, а запуск регулярной линии "Arctic Express", что делает его похожим на традиционные контейнерные сервисы.

Сокращение пути сулит солидные экономические выгоды. Складские расходы потенциально сократятся на 15-20%. Для Китая это укрепляет экспорт в ЕС с его объемом $800 млрд в 2024 году. Глобально: если 5–10% трафика переключится на ПШП, это сэкономит на логистике $10-15 млрд ежегодно.

Путь через Суэц — это прохождение узкого горлышка. Помните, как в 2021 году сухогруз Ever Given заблокировал узкий Суэцкий канал? Почти недельный простой приносил убытки по $9.6 млрд ежедневно. У всех на слуху проблемы в Красном море, связанные с пиратством и хуситскими обстрелами. У арктического пути есть сезонность, зависимость от ледоколов, но большие перспективы.

Теперь о неизбежном. Большая часть пути контролируется Россией, что означает увеличение ее влияния, возможности сбора тарифов, развитие портов, логистики на севере. Китай инвестирует в инфраструктуру: порты, навигацию и даже совместные проекты с Россией. Для него это возможность усилить свое положение в мировой торговле и уменьшить уязвимость от южных путей, которые могут быть затронуты конфликтами или политическим давлением. Если добавить ледокольный флот, порты, заправочные/технические точки, системы спасения, навигационные и метео-системы, связи, то создается новый логистический коридор, с возможностью масштабирования.

Да, ваш IPhone теперь придет быстрее, но борьба за торговые маршруты всегда была кровавой, а их контроль способен перетасовать мировую колоду.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

