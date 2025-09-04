Супермаркет не выходя из дома: как концепция q-commerce меняет будущее розничной торговли

Related video

Не нефтью единой — саудовский стартап Ninja достигает миллиардной отметки всего за три года.

Казалось бы, что такого можно улучшить в электронной торговле, чтобы побеспокоить почивающих на лаврах атлантов? Можно.

Q-commerce — это новое поколение электронной коммерции, где главным преимуществом стала скорость. Если раньше онлайн-покупки ассоциировались с ожиданием доставки на следующий день или даже через несколько суток, то теперь товары приезжают к клиенту буквально за 10–30 минут. В основе этой модели лежит использование так называемых "темных магазинов" — небольших складов, расположенных в жилых районах и работающих исключительно под онлайн-заказы. Они не принимают покупателей офлайн, зато позволяют собирать заказы за считанные минуты и быстро отправлять курьеров на доставку.

Рынок q-commerce возник как ответ на новый стиль жизни — люди все чаще хотят решать бытовые задачи здесь и сейчас, а не планировать покупки заранее. В заказах доминируют продукты питания, напитки, косметика, бытовая химия и даже лекарства. И если раньше такие сервисы были экзотикой, то теперь они становятся частью повседневности. В Европе бурный рост показали Gorillas, Flink и Getir, в Индии и других странах Азии активно развиваются Blinkit и Zepto. А на Ближнем Востоке в лидеры вышел саудовский стартап Ninja, который сумел построить сеть из сотен "темных магазинов" и привлечь миллионы пользователей всего за несколько лет.

Особенность q-commerce в том, что он рассчитан не на "большую закупку раз в неделю", а на мелкие, но регулярные покупки. Забыл хлеб к ужину, закончилось молоко или срочно понадобился шампунь — все это можно заказать в приложении и получить быстрее, чем успеешь дойти до ближайшего супермаркета. Для бизнеса это означает огромный потенциал: чек может быть небольшим, но частота заказов высока, что создает устойчивый денежный поток.

Интересно, что многие компании в этой сфере экспериментируют с расширением услуг: от доставки лекарств с онлайн-консультацией врача до интеграции BNPL-сервисов вроде Tabby или Klarna, чтобы пользователи могли оплачивать покупки в рассрочку. Таким образом q-commerce постепенно превращается в "суперапп", объединяющий разные аспекты потребительского опыта.

По сути, это будущее розничной торговли, где решающим фактором становится не только ассортимент или цена, а именно время. В мире, где скорость ценится не меньше, чем качество, q-commerce превращает смартфон в новый универсальный вход в магазин.

PS. Немного не по сути поста, но хочется разместить акцент. В Саудовской Аравии уже появилось несколько стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Саудиты смотрят в будущее и умело используют нефтяные поступления, чтобы трансформировать свою страну и диверсифицировать зависимость от углеводородов. В этом году королевство стало самой оживленной площадкой IPO на Ближнем Востоке: компании привлекли более 3,5 млрд долларов США за счет первичных продаж акций.

Прогресс предоставляет шанс всем. Неважно, чем вы занимались вчера. Вовремя запрыгнете на волну, и она вас вынесет в лидеры. Но успех — результат целенаправленных действий. Никто никому ничего не должен. Победит сильнейший. Если Украина не хочет меняться, то это тоже план, только фиговый.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

