Онлайн-шопинг "убил" самый известный торговый центр с 45-летней историей (фото)

Самый известный в США торговый центр Lakeforest Mall в городе Монтгомери (штат Мэриленд) был символом доступности и качества для рядовых граждан в течение 45 лет. В его стенах присутствовали топ-компании, но пандемия коронавируса окончательно уничтожила известное заведение.

Местные власти решили снести заведение до конца 2025 года и построить новый комплекс на месте ТРЦ, сообщает Montgomery Magazine.

Журналисты пишут, что заведение было открыто в 1978 году, а за время своего существования десятки компаний как JCPenney, Sears, Hecht's и Woodward & Lothrop предоставляли свои услуги. Также здесь были кинотеатр, зона для катания на коньках и роликов.

Такая культовая атмосфера сохранялась в течение нескольких десятилетий вплоть до начала 2000-х годов. Ряд компаний начали закрывать свои локации в ТРЦ, а затем финансовый кризис 2008 года сделал успешное заведение убыточным.

В течение последующих лет местные власти пытались поддержать популярную локацию, но все изменилось с эпохой онлайн-шопинга. Некогда популярный торговый центр начал превращаться в пустошь, а сумма долгов начала превышать миллионы долларов.

Окончательно, как пишут журналисты, концом заведения стала пандемия коронавируса, когда большинство заказов люди начали оформлять через интернет. Это окончательно подорвало финансовое состояние ТРЦ, после чего управляющая компания, которая владела центром, приняла непростое решение — снести заведение и построить новый комплекс.

В январе 2023 года Lakeforest Mall окончательно закрыл свои двери перед посетителями. Сейчас в закрытые помещения некогда популярного ТРЦ иногда заходят городские исследователи, чтобы показать остатки одного из символов эпохи.

По состоянию на конец лета 2025 года на месте заведения проводят демонтажные работы. Согласно планам владельцев территории, на месте торгового центра будет новый комплекс, где будут продавать жилые помещения, торговые точки, бизнес-хабы и локации для ИТ-сектора.

