Был воплощением богатства: заброшенный особняк окутан жуткими историями (фото)

Историческое здание имеет долгую историю и окутано легендами о призраках, которые до сих пор пересказывают местные жители. Резиденция подвергалась реконструкции, но всегда служила жилым домом.

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Когда-то Экствистл-Холл в Бернли (Англия) был воплощением богатства, класса и статуса, это был особняк, внесенный в список Grade-II, который с годами стал заброшенным. О когда-то величественном здании пишет британский таблоид The Mirror.

Построенный в 1585 году особняк в тюдоровском стиле принадлежал семье Паркер. Глава семьи, приобрел землю у аббатства Кирксталл в 1537 году после роспуска монастырей.

Паркеры прожили в этом поместье около двух столетий, прежде чем в 1718 году переехали в Куэрден-Холл. Резиденция подверглась реконструкции, но всегда служила жилым домом. Несмотря на то, что усадьба была похожа на поместье, она оставалась семейной собственностью на протяжении всей своей долгой истории.

Начало 18 века стало началом "гибели особняка" после того, как в нем вспыхнул разрушительный пожар. В огне погиб родоначальник семьи, что побудило Паркеров уехать из Экствистла в Куэрдейл. Cемья долгое время продолжала владеть поместьями, но в 1920 году они были проданы. К тому времени семейный род прекратил свое существование, и поместье унаследовали Таттоны.

Здание находится в крайне запущенном состоянии Фото: The OtherSide

История особняка была увековечена в романе Джона В. Кнешоу "Прекрасная Алиса из Энтвистла: Роман", который был опубликован в местной газете, а затем издан местными редакторами.

Историческое здание окутано легендами о призраках, которые пересказывают местные жители. В начале 2012 года его планировали отреставрировать за 2 миллиона фунтов стерлингов, чтобы вернуть ему первоначальное великолепие. К сожалению, эти планы так и не были реализованы.

Историческое здание окутано легендами о призраках Фото: The OtherSide

После того как здание простояло два десятилетия пустым, застройщик с острова Мэн выкупил его, выставив на продажу в 2015 году за 500 000 фунтов стерлингов. Несмотря на это, особняк теперь находится в реестре "Английского наследия".

"Не было достигнуто никакого прогресса ни во временном, ни в постоянном ремонте, ни в переоборудовании. Здание находится в крайне запущенном состоянии и продолжает разрушаться все быстрее. Местные власти продолжают поощрять ремонт и повторное использование здания, но решение не согласовано", — сказал представитель организации.

Ранее Фокус сообщал, что блогер побывал в заброшенном "городе-призраке". Городской исследователь по имени Дэйв показал старую заброшенную церковь, старую школу и пустующие дома. По его словам, в деревне проживает менее 10 человек.

Также сообщалось, что некогда оживленный город заполнен заколоченными пустующими домами. Местные жители сетуют на то, что в городе практически нет мест для развлечений и отдыха. Некоторые люди обвиняют в этом городской совет, полицию и службу благоустройства.