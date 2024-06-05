Був втіленням багатства: покинутий особняк оповитий моторошними історіями (фото)

Історична будівля має довгу історію й оповита легендами про привидів, які досі переказують місцеві жителі. Резиденція піддавалася реконструкції, але завжди слугувала житловим будинком.

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Колись Екствістл-Холл у Бернлі (Англія) був уособленням багатства, класу і статусу, це був особняк, внесений до списку Grade-II, який з роками став занедбаним. Про колись величну будівлю пише британський таблоїд The Mirror.

Побудований 1585 року особняк у тюдоровському стилі належав родині Паркер. Глава сім'ї придбав землю в абатства Кірксталл 1537 року після розпуску монастирів.

Паркери прожили в цьому маєтку близько двох століть, перш ніж 1718 року переїхали в Куерден-Голл. Резиденція зазнала реконструкції, але завжди слугувала житловим будинком. Попри те, що садиба була схожа на маєток, вона залишалася сімейною власністю протягом усієї своєї довгої історії.

Початок 18 століття став початком "загибелі особняка" після того, як у ньому спалахнула руйнівна пожежа. У вогні загинув родоначальник сім'ї, що спонукало Паркерів виїхати з Екствістла в Куердейл. Сім'я довгий час продовжувала володіти маєтками, але 1920 року їх продали. На той час сімейний рід припинив своє існування, і маєток успадкували Таттони.

Будівля перебуває у вкрай занедбаному стані Фото: The OtherSide

Історія особняка була увічнена в романі Джона В. Кнешоу "Прекрасна Аліса з Ентвістла: Роман", який було опубліковано в місцевій газеті, а потім видано місцевими редакторами.

Історична будівля оповита легендами про привидів, які переказують місцеві жителі. На початку 2012 року її планували відреставрувати за 2 мільйони фунтів стерлінгів, щоб повернути їй первісну пишність. На жаль, ці плани так і не були реалізовані.

Історична будівля оповита легендами про привидів Фото: The OtherSide

Після того як будівля простояла два десятиліття порожньою, забудовник з острова Мен викупив її, виставивши на продаж у 2015 році за 500 000 фунтів стерлінгів. Попри це, особняк тепер перебуває в реєстрі "Англійської спадщини".

"Не було досягнуто жодного прогресу ні в тимчасовому, ні в постійному ремонті, ні в переобладнанні. Будівля перебуває у вкрай занедбаному стані і продовжує руйнуватися все швидше. Місцева влада продовжує заохочувати ремонт і повторне використання будівлі, але рішення не узгоджено", — сказав представник організації.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер побував у покинутому "місті-примарі". Міський дослідник на ім'я Дейв показав стару покинуту церкву, стару школу і порожні будинки. За його словами, в селі проживає менше ніж 10 осіб.

Також повідомлялося, що колись жваве місто заповнене забитими порожніми будинками. Місцеві жителі нарікають на те, що в місті практично немає місць для розваг і відпочинку. Деякі люди звинувачують у цьому міську раду, поліцію і службу благоустрою.