Онлайн-шопінг "убив" найвідоміший торгівельний центр з 45-річною історією (фото)

Найвідоміший в США торговий центр Lakeforest Mall у місті Монтгомері (штат Мериленд) був символом доступності та якості для пересічних громадян протягом 45 років. У його стінах були присутні топкомпанії, але пандемія коронавірусу остаточно знищила відомий заклад.

Місцева влада вирішила знести заклад до кінця 2025 року і збудувати новий комплекс на місці ТРЦ, повідомляє Montgomery Magazine.

Журналісти пишуть, що заклад було відкрито в 1978 році, а за час свого існування десятки компаній як JCPenney, Sears, Hecht’s і Woodward & Lothrop надавали свої послуги. Також тут були кінотеатр, зона для катання на ковзанах та роликів.

Така культова атмосфера зберігалася протягом кількох десятиліть аж до початку 2000-х років. Низка компаній почала закривати свої локації в ТРЦ, а згодом фінансова криза 2008 року зробила успішний заклад збитковим.

Протягом наступних років місцева влада намагалася підтримати популярну локацію, та все змінилося з епохою онлайн-шопінгу. Колись популярний торговий центр почав перетворюватися на пустку, а сума боргів почала перевищувати мільйони доларів.

Остаточно, як пишуть журналісти, кінцем закладу стала пандемія коронавірусу, коли більшість замовлень люди почали оформлювати через інтернет. Це остаточно підірвало фінансовий стан ТРЦ, після чого керівна компанія, яка володіла центром, ухвалила непросте рішення — знести заклад і збудувати новий комплекс.

Закритий ТРЦ Lakeforest Mall після закриття в 2023 му Фото: Reddit Сталкери показують порожній заклад Фото: Reddit

У січні 2023 року Lakeforest Mall остаточно зачинив свої двері перед відвідувачами. Наразі в зачинені приміщення колись популярного ТРЦ інколи заходять міські дослідники, аби показати залишки одного з символів епохи.

Станом на кінець літа 2025 року на місці закладу проводять демонтажні роботи. Відповідно до планів власників території, на місці торгового центру буде новий комплекс, де будуть продавати житлові помешкання, торгові точки, бізнес-хаби та локації для ІТ-сектору.

