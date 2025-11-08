"Черные лебеди" подождут: ИИ меняет рынок труда, но катастрофы пока нет

Нейросети должны заменить людей, иначе астрономические инвестиции в них попросту не окупятся…

Джеффри Хинтон, лауреат Нобелевской премии и "крестный отец ИИ" заявил, что вы либо зарабатываете на монетизации чат-ботов типа GPT, либо окупаемость должна быть заложена в революционном перевороте и, как следствие, сокращении затрат на оплату труда.

Джеффри Хинтон считает, что "крупные компании делают ставку на то, что ИИ приведет к массовой замене рабочих мест, поскольку именно в этом будут заключаться большие деньги".

Напомню, что всего четыре т.н. гипермасштабируемых ИИ-компаний — Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon — увеличат капитальные затраты до $420 млрд в следующем году, по сравнению с $360 млрд в году этом. Только OpenAI за последние недели объявила о заключении инфраструктурных сделок на общую сумму $1 трлн с такими компаниями, как Nvidia, Broadcom и Oracle.

Статистику того, какие профессии более подвержены эффекту "под нож" из-за внедрения ИИ, мы тоже уже можем изучить. Согласно анализу почти 180 млн вакансий по всему миру с января 2023 по октябрь 2025, выявлены следующие тенденции.

В 2025 году рынок вакансий в целом сократился на 8%, но интересны именно детали. Самые заметные потери зафиксированы в креативных профессиях условно начального уровня: дизайнеры потеряли 33%, фотографы и копирайтеры — по 28%. В то же время высшие "архитектурные" позиции (директора, продюсеры, стратеги) демонстрируют устойчивость. Это отражает тренд, где рутинное творчество уступает место автоматизации. ИИ теперь сам создаст иллюстрацию, но вот что отобразить в ней, решает человек, которому не нужно теперь 20 дизайнеров-зумеров (да простят меня и дизайнеры, и зумеры).

Ожидаемо, что внедрение ИИ резко сократило потребность в комплаенсе и ESG. ESG — это аббревиатура, обозначающая "экологическое, социальное и корпоративное управление" (Environmental, Social, and Governance). Люди напридумывали себе надстроек, а бездушный ИИ их попросту сократил вместе с вакансиями. Но практическое сокращение коснулось таких специальностей по ассистированию. Руководителю не нужен помощник, если его функции выполняют ИИ-инструменты для автоматической документации, которые все чаще берут на себя рутинную бумажную работу.

Теперь о росте. Естественно, что самыми востребованными сейчас являются те, кто создает инфраструктуру ИИ (см. объем вливаемых денег). Маркетинг тоже пока чувствует себя неплохо. Сотрудничество с инфлюенсерами сейчас в приоритете, поскольку человеческий шарм еще ценится выше алгоритмов. Ранее предрекали сильное падение разного рода колл-центрам и специалистам поддержки, но нет — люди элементарно способны на эмпатию, что является ключевым в данной деятельности.

О массовом разрушении привычного нам рынка труда говорить еще очень рано, внедрение ИИ перестраивает логику экономики. И пусть Джеффри Хинтон высказывает мысль, что корпорации обязательно перекроят мир для получения прибыли. Его слова звучат уж слишком конспирологически. Вспомните эпоху доткомов. Все надутое в итоге упало на те уровни, которые определяли их истинную ценность. А потерянные деньги есть результатом неправильной оценки ситуации тех, кто поддался эмоциям.

Но погодите, они еще сюда приплетут "черных лебедей". Без хорошо поставленной трагедии — никак.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

