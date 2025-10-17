Больше личного в нейросетях: чего хочет человечество от ИИ и как это меняет цифровой мир

Порно заплатит за суперинтеллект.

Все хотят лекарство от рака. И полететь на Марс. И декарбонизировать атмосферу. И убрать пластик из океана. И еще много чего.

Но с массовостью приходят и определенные базовые массовые потребности. И банальные известные драйверы монетизации.

Альтман выглядит, как будто и не хотел этого. И еще год назад или два, я уже и не помню, говорил чуть ли не о политике, что не будут использовать эмоциональные привязки к ИИ.

Но цифры — и как говорится, ничего личного.

По разным исследованиям оказывается мало не мало, но процентов 30 запросов, которые сыплются на чат, связаны с сексуальными играми и эротическим контентом.

И тут и гора тоже пойдет навстречу. С декабря Альтман уже написал, что дадут и новые более персонализированные, "живые" в разговоре модели. И режим "эротики" для верифицированных взрослых.

Короче, понемногу скинутся на суперинтеллект все. И геймеры, и майнеры, и все остальные.

Потом удивляемся, что ИИ как-то слишком много от нас набирается всего. А какие варианты?

