Суперинтеллект для власти над миром — зачем США начинают "Новый Манхэттенский проект"

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Итак, новый Манхэттенский проект США.

Еще год назад я писал об очень интересном отчете. Который как бы случайно появился в Интернет. От "бывшего сотрудника" ОрепАІ.

Назывался "Ситуационная осведомленность".

Очень хороший, прекрасно написанный, с системной аналитикой и смелым взглядом в будущее искусственного интеллекта. В частности, очень детальным разбором темы конкуренции с Китаем, шпионажа Китая, вопросами безопасности.

И с целой главой, которая так и называлась — "Новый Манхэттенский проект".

Настолько красивый и стратегический отчет, что вызывает очень большие сомнения, что его написал 23-летний паренек, уволенный со второстепенных ролей, у себя на кухне.

Скорее, такое себе красивое интеллектуальное лоббирование своего видения будущего "наиболее умными людьми", как пишет сам автор, своей адженды.

Далее я был даже удивлен тем, что буквально в первый день после инаугурации, не во второй, не в третий, не в один с половиной, а именно в первый, Трамп сразу публично объявил о старте проекта "Старгейт" — беспрецедентного по масштабу строительства датацентров для суперинтеллекта с бюджетом в 500 млрд (ОрепАІ уже хочет его увеличить).

Теперь коллективный Трамп издал очень интересный указ, AI Act.

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Под колпаком у ИИ: как технологии дают возможность следить за каждой вашей мыслью

Короткий, на 28 страниц, но очень насыщенный документ. Сотни конкретных распоряжений соответствующим госорганам, по нескольким принципиальным направлениям.

Первое — благо граждан США, они должны освоить новые навыки, связанные с разработкой и использованием ИИ. С такой интересной формулировкой, чтобы много зарабатывать. Образованию уделено много внимания, введены льготы на такое обучение. Много написано о создании новых рабочих мест.

При этом США должны быть глобальным лидером в разработке моделей ИИ, мир должен использовать их модели. Прямо сформулировано, что союзники должны использовать технологии США и зависеть от США, а не конкурировать с США. Государство будет системно поддерживать экспорт, чтобы это обеспечить.

Второе, значительное уменьшение регулирования, практически его обнуление, чтобы убрать любые бюрократические преграды и максимальными темпами развивать технологии ИИ. Существенное упрощение регуляторки для нового строительства заводов и датацентров, в том числе связанной с защитой экологии.

При этом очень многое из п.1 и п.2. (дерегуляция и обучение) посвящено тому, чтобы обеспечить максимальное проникновение ИИ в корпорации и в консервативные индустрии — такие, как медицина, финансы и банки и т.д. Потому что здесь коллективный Трамп жалуется, что темпы проникновения недостаточны, корпорации боятся экспериментировать. Им в этом помогут.

Третье, развитие открытых моделей, лидерство в этой теме США, чтобы стартапы и академические исследователи имели лучшие (американские) открытые модели и могли их использовать. Также для увеличения доверия от корпораций.

Построение цифровой инфраструктуры для исследователей.

Четвертое, очень интересное мероприятие в тему идеологии. Предписано обеспечить, чтобы модели были "свободны от навязанных идеологий" и "искали правду" (вставочка от Маска?). При этом прям отдельным пунктом прописано, чтобы освободить модели от любых искажений, связанных с ранее модными идеями "равенства и разнообразия (DEI)", а также и "изменением климата".

Пятое, что, конечно, очень сложно решить одновременно с п.3 — это де-факто объявление нового этапа "холодной войны". И противостояние с Китаем в теме искусственного интеллекта. Соответствующее планирование значительных мер безопасности на уровне государства для сохранения интеллектуальной собственности и передовых позиций США. Дальнейшее ограничение поставок передовых чипов Китаю. Введение более жестких ограничений, механизмов контроля и санкций.

И, пожалуй, ключевое — большое строительство инфраструктуры под все эти задачи. Настолько большое, что его можно прямо сравнивать с Манхэттенским проектом, когда все США были превращены в большой завод для производства атомной бомбы. Теперь — в электростанции, заводы для чипов и датацентры для создания суперинтеллекта. А это действительно суперсложные, технологичные, дорогие проекты.

Одной из ключевых угроз определено то, что передовые чипы поставляются из Тайваня, соответственно в качестве стратегической задачи определено восстановление их производства в США.

Эксперты критикуют документ за то, что США слишком полагаются на свое лидерство в чипах, хотя Китай активно пытается его сократить. Более того, жесткий экспортный контроль бьет даже по союзникам (например, Польша), или тем, которые бегают между разными лагерями (Индия, Бразилия). Китай, как ни парадоксально, выглядит в этом более открытым и спокойно свои чипы продает всем желающим.

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