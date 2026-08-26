Роботы обогнали Болта: как происходит завоевание планеты гуманоидами из Китая

Роботы побили мировой рекорд людей в беге на сто метров, и здесь следует обратить внимание на несколько деталей.

Первое собственно рекорд — два робота побили мировой рекорд, установленный Усейном Болтом, легендарным спринтером, еще в 2009 году. Рекорд Усэйна был 9.58 секунд. Результаты роботов – 9.39 и 9.47 сек соответственно.

Многие, думаю, уже увидели эту новость. Но немногие обращают внимание на еще один момент. Лучший результат роботов в беге на 100 метров еще только год назад, в 2025 году, был 21,5 секунды, тоже установили этот рекорд в Китае. 21,5 секунды прошлого года — то есть медленнее норм для школьников. 9.39 этого года — быстрее мирового рекорда легендарного бегуна. Закон Мура плавно переехал в физическую реальность.

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Скажу больше, на эту тему смотрю давно. Есть ролик соревнований роботов с 2015 года. Они заваливались на элементарных задачах, вроде открыть дверь или пройтись по лестнице. Советую посмотреть этот ролик, там визуально видно, насколько бестолковыми они были даже в проекте, размеры, как двигаются, что вообще могут и тд.

Уж нет.

Второе, Китай сделал очередную стратегическую ставку. И их лидерство в этой теме бесспорно.

В США есть несколько (переоцененных) стартапов, которые делают привлекательные и порой даже практичные вещи с работами, но это сильно отстает от Китая. И тут ключевое, похоже, что Китай построил замкнутую эффективную экосистему для производства с нуля всех компонентов. А стартапы из США, думаю, вынуждены немало компонентов использовать из Китая, хотя об этом не принято как-то много говорить.

Возможно, Маск что-то практически изменит с "Оптимусами" и переводом нескольких гигафабрик на производство роботов.

Пока Китай, такое впечатление, произвел очередную стратегическую ставку и имиджевую, и экономическую: государство признало этот сектор приоритетным, и десятки крупных компаний и, пожалуй, сотни стартапов уже у него полным ходом ломятся. Ну а конкуренция улучшает функционал и качество.

Третье, конечно, все это идет в ВПК, все больше их демок гуляют в Интернете.

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