ИИ идет в политику: как новая модель поможет создать народное государство

Новые фантастические возможности ИИ меняют представления о том, как можно управлять обществом, и, соответственно, о будущем демократии.

С 2023 года появилось много очень интересных работ, посвященных возможностям крупных языковых моделей за пределами обычных чатов, переводов, программирования и т. д.

В частности, некоторые исследователи обнаружили одну очень интересную вещь — языковые модели, обученные на триллионах токенов текста (грубо говоря, слов), могут очень реалистично воспроизводить поведение людей. Причем очень разных людей. Учитывая, что они обучаются на десятках миллионов книг, социальных сетях, форумах, СМИ и т. д. и т. п.

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Первое, что компании уже начали делать, — это заменять углубленные интервью с пользователями на вымышленных персонажей, созданных на основе языковых моделей (наш "ЧатGPT", "Клод"), а также специально дообучать открытые модели для решения этих задач.

Причем делать это с удивительно высокой точностью. Вот, например, нужно обсудить, как воспримет новый холодильник с его новой ценой гипотетический сантехник 35 лет из Техаса — оказалось, что с помощью языковых моделей такие обсуждения можно проводить очень быстро, и они более чем на 80% совпадают с ответами реальных респондентов в глубинных интервью. Что довольно безумно, если в это вдуматься.

Но некоторые разработчики пошли дальше, гораздо дальше.

Еще в 2023 году была проведена блестящая исследовательская работа. Авторы тогда смоделировали целый маленький городок с его жителями. В качестве "мозга" тогда использовалась революционная для того времени ГПТ-4. Команда исследователей на самом деле была очень сильной — они одними из первых ввели, например, такой концепт, как память для агентов, — чтобы те запоминали не только свою "персону", но и события игры, взаимодействие с другими участниками (диалоги и т. п.).

В результате на экране мы видели обычную игру с простой графикой. Персонажи перемещались по карте города, ходили на работу, в гости, в местные бары. Общались. Дружили, ссорились. Дошло до того, что в какой-то момент жители городка решили спонтанно отпраздновать День святого Валентина. Договорились о дате и времени, собрались в баре, общались и т. д.

И все это выглядело удивительно реалистично и напоминало поведение людей в подобных ситуациях.

И вот команда, работавшая над этим проектом, в какой-то момент поняла, что открыла очень перспективное коммерческое направление.

А что, если действительно создать максимально реалистичную симуляцию общества?

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Перспективы просто огромны.

Представьте себе, что вы — огромная корпорация. Миллиардные обороты, миллионы клиентов в разных странах. Стоимость каждого решения — колоссальная. Если вы ошибетесь с позиционированием нового продукта, ценообразованием или рекламной кампанией, убытки могут оказаться колоссальными.

Чтобы не ошибиться, регулярно проводят дорогостоящие углубленные исследования рынка, опрашивают тысячи потребителей. И это крайне медленно, дорого и ограниченно. Решение, возможно, нужно принять в течение нескольких дней, а время, уходящее только на исследование, может составить 6 месяцев, а то и больше.

И вот эта новая компания, Simileai, как раз занимается решением подобных вопросов с помощью сверхсложных многоагентных симуляций, в которых моделируется поведение целых крупных групп потребителей, слоев общества и т. п.

Команда уже привлекла более 300 миллионов долларов инвестиций, а ее последняя оценка составляет 2 млрд.

Говорят, что уже сотрудничают с рядом крупных корпораций. Что огромные гиганты, которые могут заключать контракты годами, подписывают с ними договоры менее чем за три месяца. Когда видят, как за считанные минуты могут получить с помощью симуляции те же ответы, на которые они тратили огромные бюджеты и 6–9 месяцев времени на обычные исследования потребителей.

Это впечатляющая перспектива, которая, очевидно, открывает очень широкие возможности — как положительные, так и отрицательные — для политики.

Мы все понимаем, что демократия сломалась во многих местах. Самое простое, самое важное и самое болезненное из всего этого — это обратная связь от избирателей по поводу принятых решений.

Слишком часто мы сталкиваемся со следующей ситуацией: политик, партия заявляет о действительно классной программе, вдохновляющем видении, одерживает с ней убедительную победу и… делает не то, а то и прямо противоположное различным там свободам, правам, новым стандартам и т.д.

Ладно, отбросим отсутствие механизмов политической ответственности, а также преднамеренный обман, манипуляции, популизм и т. п.

Рассмотрим практический вопрос: а как вообще получать реальную обратную связь от избирателей для принятия сложных решений, которые априори понравятся не всем? Очевидно, что обычные интервью и опросы — это очень ограниченные и медленные инструменты. В них отсутствует интерактивность. Сложно протестировать различные альтернативные решения, различные способы коммуникации этих решений, тем более сделать это быстро.

Вот именно Simileai как раз и стремится решить эту задачу. Моделировать всё более крупные социумы. Быстро получать ответы на вопрос о том, как социум отреагирует на новые решения, продукты, события, а также на коммуникации, связанные с этими решениями или продуктами.

До такой степени, что один из их продуктов — это проверка того, как компания должна представлять свою квартальную отчетность. На самом деле это очень нетривиальный вопрос — вот IBM месяц назад неуклюже обнародовала результаты за квартал, в результате чего в течение дня цена акций упала более чем на 25% — это самое значительное падение за всю их историю.

Что касается политики, я бы, честно говоря, пошел даже дальше. Вот у каждого гражданина есть свой персональный агент, который больше всего заботится об этом гражданине. Он имеет от него определенный мандат на проведение определенной политики, принципы принятия решений, желаемое видение будущего. И договаривается в режиме реального времени со всеми остальными цифровыми двойниками или представителями. Для людей это невозможно. Для агентов, при наличии достаточного количества недорогих вычислительных ресурсов, — вполне реально. Вот и получаем прямую демократию и максимальное использование интеллектуальных ресурсов при принятии каждого важного решения.

Вот такие интересные новые возможности.

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