Сегодня термин "искусственный интеллект" встречается повсюду: от научных конференций до бытовых разговоров. Мы пользуемся голосовыми ассистентами, общаемся с чат-ботами, читаем тексты, созданные алгоритмами, и даже доверяем ИИ анализ финансовых или медицинских данных. Однако возникает интересный философский вопрос: если мы называем его интеллектом, то насколько он действительно "искусственный", а насколько является продолжением человеческого разума.

Под продолжением человеческого разума я имею в виду, действительно ли он отражает объективную реальность, или наоборот является просто зеркалом мыслей, которые этот искусственный интеллект собрал от других людей. Уже есть исследования, которые показывают, что ИИ перенимает человеческие модели поведения. Это означает, что ИИ (в частности большие языковые модели, LLM) воспроизводит когнитивные предубеждения, логические ошибки, стереотипы, неточности, которые характерны для людей.

Например, исследование "Bias in AI amplifies human biases (UCL)" от University College London показало, что когда люди взаимодействуют с предвзятыми системами ИИ, эти системы могут усиливать уже существующие человеческие предубеждения. Например, в одном эксперименте, люди, которые получали советы от предвзятого ИИ, потом лучше или хуже оценивали людей на основе пола или других переменных — уже без участия ИИ.

То есть отсюда возникает интересный философский вопрос, что это не совсем искусственный интеллект, который сам обучается и беспристрастно делает выводы, а имитация уже существующего интеллекта человека. А человеческий интеллект — довольно таки не искусственный. ИИ все больше становится продолжением человеческого интеллекта. Мы передаем ему часть своих когнитивных функций, и поэтому он уже не просто "искусственный объект", а соучастник нашей интеллектуальной деятельности.

Основы ИИ — это математика, логика, статистика и вероятностные модели. Но эти принципы не являются вымышленными: они описывают законы природы. В этом смысле ИИ не полностью "искусственный", а лишь специфическая форма проявления природных закономерностей. Существует уже достаточно древняя теория, "Логическое исчисление идей, имманентных нервной деятельности", которая считается одной из первых, где поставлена модель нервной системы как сеть "нейронов" с логическими или математическими правилами. Она как раз и показывает, что базовые элементы понимания, такие как логика или математика, могут быть моделями естественного функционирования.

Такие выводы могут заставить думать, что человек и машина — это почти одно и то же, но стоит понять, что мы создали что-то похожее на себя, что-то, кого мы бы могли легко понять, и этот так называемый симбиоз является закономерным продолжением эволюции этой технологии.

Но стоит отметить, что современные системы ИИ имитируют поведение человека, но не испытывают эмоций и не имеют самосознания. Это означает, что их "интеллект" скорее функциональный, а не внутренний или экзистенциальный.

Кроме того, возникает этический вопрос: если ИИ отражает человеческие предубеждения и стереотипы, то несет ли он сам ответственность за свои действия или все же ее следует возлагать на людей, которые его создают и обучают? В этом смысле "искусственность" становится не столько техническим термином, сколько социально-философским. Ведь мы не можем отделить алгоритмы от контекста, в котором они появились, и от общества, которое они отражают. Это еще раз подтверждает мысль, что искусственный интеллект является продолжением человеческого мира и ценностей, а не автономной и независимой формой разума.

Но большая проблема в том, что мы не можем окончательно сказать, кто ответственен за решения, которые выдает ИИ, как мы можем это решить при конфликте с реальным человеком. То есть, ИИ может насобирать опасных мыслей, а мы в свою очередь даже не будем знать, кто за ними стоит и кто несет ответственность. Поэтому здесь стоит еще раз подчеркнуть, что ИИ не знает абсолютной истины, и при необходимости лучше обращаться к реальным специалистам, которые могут помочь по конкретным узким вопросам.

В то же время следует учитывать и перспективу. Развитие ИИ может привести к созданию систем, которые постепенно будут выходить за пределы простой имитации человека.

Возможно, со временем мы получим модели, способные формировать новые знания или логику, которые не были бы непосредственно унаследованы от человеческого мышления. Тогда вопрос "является ли ИИ действительно искусственным" приобретет новое звучание. Мы сможем говорить не только об отражении человеческого интеллекта, но и о формировании совершенно новой, ранее неизвестной формы интеллекта.

