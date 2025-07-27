Есть ли будущее у вашей профессии: каких работников заменит ИИ

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21% украинских предпринимателей активно используют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Еще 34% бизнесменов признаются, что планируют интегрировать ИИ в свою деятельность в ближайшее время, говорится в исследовании Mastercard SME Index за 2024 год. Какие популярные профессии вскоре может заменить ИИ, оставив работников без работы?

Украинский бизнес быстро понял, что ИИ-инструменты — это отличная возможность вырасти в доходах, оптимизировав рабочий процесс. Сегодня ИИ используют практически во всех сферах. Он разрабатывает маркетинговые и SMM-стратегии, пишет рекламные тексты, создает дизайн продукции, делает качественные переводы, генерирует разнообразный контент для соцсетей, программирует коды… Этот список можно продолжать. О том, что новые технологии сейчас в тренде, говорит и тот факт, что на образовательный курс по изучению возможностей ИИ от компании Netpeak Group и Минцифры зарегистрировалось более 23 тысяч украинских студентов! Это значит, что уже через несколько лет ИИ станет неотъемлемой частью жизни каждого украинского предпринимателя и существенно переформатирует рынок труда. Зачем искать композитора для создания джингла, если ИИ сгенерирует сразу несколько вариантов? Будете ли вы платить офис-менеджеру, если ИИ-ассистент может бесплатно выполнять его функции? Через 10 лет изменения коснутся практически каждой профессии, но сейчас в зоне риска — эти пять направлений.

1. Профессии, связанные с финансами

Согласно опросу международной аналитической компании Gartner, уже в 2024 году 58% компаний во всем мире использовали ИИ для работы с финансами. 78% компаний поручили ИИ финансовое планирование, 76% — бухгалтерский учет, а 64% — управление бюджетом. 92% опрошенных отметили, что благодаря ИИ-инициативам показатель рентабельности инвестиций ROI (Return on Investment), который показывает, сколько прибыли или потерь получено от вложенных средств, всегда был "на уровне или выше".

В сфере финансов ИИ может автоматизировать все рутинные процессы и исключить человеческий фактор, который часто становится причиной ошибок. Базовый аудит, составление финансовых отчетов, проверка транзакций — все это алгоритмы ИИ выполняют быстрее, лучше и без выходных. И хотя бухгалтеры и финансовые аналитики пока что никуда не денутся, потребность в их услугах уменьшается. Особенно это касается малого бизнеса, где предприниматели экономят каждую гривну. Существует много приложений, которые с помощью ИИ выполняют бухгалтерские функции. Добавлю, что ИИ используется не только в иностранном, но и в украинском финансовом софте.

2. Копирайтинг

Рекламу, созданную ИИ, мы ежедневно видим на телевидении и в соцсетях. Ее количество увеличивается в геометрической прогрессии, ведь ИИ за несколько секунд может написать рекламный текст или создать нужное вам фото. Сейчас 71,7% маркетологов используют ИИ для составления планов текстов, а 68% — для генерации идей.

Раньше над созданием рекламного видео работала большая команда, где каждый делал свою часть работы. Сейчас все процессы — от генерации идеи до конечного результата — может выполнить один человек. Конечно, если владеет инструментарием ИИ. А инструментов для креатива — множество. Они помогают создавать презентации с визуализацией. В соответствии с вашим запросом генерируют видео высокого качества. Профессионально озвучат ваш текст. А создать нужную картинку или фото с помощью нейросети сегодня умеет каждый.

3. Некоторые из IT профессий

Большую часть стандартных кодов уже сейчас можно найти в интернете, поскольку программисты делятся ими друг с другом для облегчения работы. ИИ анализирует информацию из открытых источников, быстро учится и может писать простейшие программы. Сами разработчики признаются, что пользуются ИИ-программами, чтобы ускорить процесс написания кода.

Особенно уязвимыми в IT-индустрии стали профессии, в которых было много рутины. Я говорю о Junior-программистах и QA-тестировщиках, которые выполняли простые задачи. Сейчас их вытесняет ИИ. Искусственный интеллект без проблем кодит и находит баги, поэтому айтишник — это уже не тот, кто пишет код. Это специалист, который часть работы делегирует ИИ, а часть выполняет сам, отвечая за конечный результат.

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4. Переводческая деятельность

С появлением ИИ качество машинного перевода выросло в разы. Современные переводчики понимают контекст, поэтому подбирают самые точные варианты слов и в большинстве случаев выдают результат, который невозможно отличить от перевода, сделанного профессиональным переводчиком. Неудивительно, что международные компании активно используют ИИ-переводы для своих сайтов, документации, инструкций и общения с клиентами.

Частью работы переводчика является не только перевод текстов, но и перевод общения между людьми. Иногда присутствие третьего лица может создавать нежелательную эмоциональную нагрузку, поэтому ИИ как переводчик для деловых и дипломатических встреч — идеальный вариант. Перевод должен быть точным, без эмоций и субъективных оценок. И в этом преимущество ИИ. Также он способен быстро проанализировать все особенности языка и сленга, чтобы правильно перевести книгу или статью. Так что профессиональным переводчикам остается меньше работы.

5. Административные позиции

По отчету компании McKinsey, более 70% рутинных задач офисных работников — особенно это касается ассистентов и координаторов — могут быть автоматизированы уже сейчас. ИИ легко подстроит график под ваши потребности, проанализирует важность задач. К тому же у вас будет доступ к ИИ-ассистенту 24/7. У обычного работника есть рабочий график, который работодателю нельзя нарушать. Поэтому офис-менеджеры, секретари и референты — профессии, которые могут исчезнуть первыми.

82% мировых компаний планируют заменить офисных администраторов сopilot-помощниками, которые будут помогать работникам решать все рабочие вопросы. При этом высококвалифицированные помощники руководителей высшего звена гарантированно останутся с работой. Почему? Потому что у ИИ нет человеческой интуиции, он не может сопереживать боссу или поддержать его в кризисной ситуации. На это способен только человек. Да, в современном мире работа ИИ стоит значительно дешевле, чем труд реальных людей, но выбирая между ИИ и человеком, лучше отдавать предпочтение человеку.

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