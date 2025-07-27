Есть ли будущее у вашей профессии: каких работников заменит ИИ
Какие популярные профессии вскоре может заменить ИИ, оставив работников без работы? На этот вопрос отвечает эксперт по предпринимательской деятельности Константин Круглов, концентрируясь на пяти профессиях, которые оказываются наиболее уязвимыми в ближайшей перспективе
21% украинских предпринимателей активно используют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Еще 34% бизнесменов признаются, что планируют интегрировать ИИ в свою деятельность в ближайшее время, говорится в исследовании Mastercard SME Index за 2024 год. Какие популярные профессии вскоре может заменить ИИ, оставив работников без работы?
Украинский бизнес быстро понял, что ИИ-инструменты — это отличная возможность вырасти в доходах, оптимизировав рабочий процесс. Сегодня ИИ используют практически во всех сферах. Он разрабатывает маркетинговые и SMM-стратегии, пишет рекламные тексты, создает дизайн продукции, делает качественные переводы, генерирует разнообразный контент для соцсетей, программирует коды… Этот список можно продолжать. О том, что новые технологии сейчас в тренде, говорит и тот факт, что на образовательный курс по изучению возможностей ИИ от компании Netpeak Group и Минцифры зарегистрировалось более 23 тысяч украинских студентов! Это значит, что уже через несколько лет ИИ станет неотъемлемой частью жизни каждого украинского предпринимателя и существенно переформатирует рынок труда. Зачем искать композитора для создания джингла, если ИИ сгенерирует сразу несколько вариантов? Будете ли вы платить офис-менеджеру, если ИИ-ассистент может бесплатно выполнять его функции? Через 10 лет изменения коснутся практически каждой профессии, но сейчас в зоне риска — эти пять направлений.
1. Профессии, связанные с финансами
Согласно опросу международной аналитической компании Gartner, уже в 2024 году 58% компаний во всем мире использовали ИИ для работы с финансами. 78% компаний поручили ИИ финансовое планирование, 76% — бухгалтерский учет, а 64% — управление бюджетом. 92% опрошенных отметили, что благодаря ИИ-инициативам показатель рентабельности инвестиций ROI (Return on Investment), который показывает, сколько прибыли или потерь получено от вложенных средств, всегда был "на уровне или выше".
В сфере финансов ИИ может автоматизировать все рутинные процессы и исключить человеческий фактор, который часто становится причиной ошибок. Базовый аудит, составление финансовых отчетов, проверка транзакций — все это алгоритмы ИИ выполняют быстрее, лучше и без выходных. И хотя бухгалтеры и финансовые аналитики пока что никуда не денутся, потребность в их услугах уменьшается. Особенно это касается малого бизнеса, где предприниматели экономят каждую гривну. Существует много приложений, которые с помощью ИИ выполняют бухгалтерские функции. Добавлю, что ИИ используется не только в иностранном, но и в украинском финансовом софте.
2. Копирайтинг
Рекламу, созданную ИИ, мы ежедневно видим на телевидении и в соцсетях. Ее количество увеличивается в геометрической прогрессии, ведь ИИ за несколько секунд может написать рекламный текст или создать нужное вам фото. Сейчас 71,7% маркетологов используют ИИ для составления планов текстов, а 68% — для генерации идей.
Раньше над созданием рекламного видео работала большая команда, где каждый делал свою часть работы. Сейчас все процессы — от генерации идеи до конечного результата — может выполнить один человек. Конечно, если владеет инструментарием ИИ. А инструментов для креатива — множество. Они помогают создавать презентации с визуализацией. В соответствии с вашим запросом генерируют видео высокого качества. Профессионально озвучат ваш текст. А создать нужную картинку или фото с помощью нейросети сегодня умеет каждый.
3. Некоторые из IT профессий
Большую часть стандартных кодов уже сейчас можно найти в интернете, поскольку программисты делятся ими друг с другом для облегчения работы. ИИ анализирует информацию из открытых источников, быстро учится и может писать простейшие программы. Сами разработчики признаются, что пользуются ИИ-программами, чтобы ускорить процесс написания кода.
Особенно уязвимыми в IT-индустрии стали профессии, в которых было много рутины. Я говорю о Junior-программистах и QA-тестировщиках, которые выполняли простые задачи. Сейчас их вытесняет ИИ. Искусственный интеллект без проблем кодит и находит баги, поэтому айтишник — это уже не тот, кто пишет код. Это специалист, который часть работы делегирует ИИ, а часть выполняет сам, отвечая за конечный результат.Важно
4. Переводческая деятельность
С появлением ИИ качество машинного перевода выросло в разы. Современные переводчики понимают контекст, поэтому подбирают самые точные варианты слов и в большинстве случаев выдают результат, который невозможно отличить от перевода, сделанного профессиональным переводчиком. Неудивительно, что международные компании активно используют ИИ-переводы для своих сайтов, документации, инструкций и общения с клиентами.
Частью работы переводчика является не только перевод текстов, но и перевод общения между людьми. Иногда присутствие третьего лица может создавать нежелательную эмоциональную нагрузку, поэтому ИИ как переводчик для деловых и дипломатических встреч — идеальный вариант. Перевод должен быть точным, без эмоций и субъективных оценок. И в этом преимущество ИИ. Также он способен быстро проанализировать все особенности языка и сленга, чтобы правильно перевести книгу или статью. Так что профессиональным переводчикам остается меньше работы.
5. Административные позиции
По отчету компании McKinsey, более 70% рутинных задач офисных работников — особенно это касается ассистентов и координаторов — могут быть автоматизированы уже сейчас. ИИ легко подстроит график под ваши потребности, проанализирует важность задач. К тому же у вас будет доступ к ИИ-ассистенту 24/7. У обычного работника есть рабочий график, который работодателю нельзя нарушать. Поэтому офис-менеджеры, секретари и референты — профессии, которые могут исчезнуть первыми.
82% мировых компаний планируют заменить офисных администраторов сopilot-помощниками, которые будут помогать работникам решать все рабочие вопросы. При этом высококвалифицированные помощники руководителей высшего звена гарантированно останутся с работой. Почему? Потому что у ИИ нет человеческой интуиции, он не может сопереживать боссу или поддержать его в кризисной ситуации. На это способен только человек. Да, в современном мире работа ИИ стоит значительно дешевле, чем труд реальных людей, но выбирая между ИИ и человеком, лучше отдавать предпочтение человеку.
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