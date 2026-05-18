Повторить успех Netflix: как нерешительность в бизнесе может быть проблемой или возможностью

"Мы воспринимаем неизвестное как потенциальную угрозу. Неопределенность запускает тревожность, блокирует ясность мышления и снижает концентрацию. В таком состоянии нам не хочется принимать никаких решений, потому что мы боимся ошибиться, — объясняет Константин Круглов, — Особенно заметны последствия такой нерешительности в бизнесе, где есть сотни примеров, когда предприниматели или компании теряли выгоду. Пожалуй, самый известный пример — история американского сервиса по прокату фильмов и видеоигр Blockbuster. В начале 2000-х эта компания отказалась покупать Netflix, потому что модель онлайн-проката была непонятной для руководства. В результате Blockbuster исчез с рынка, а Netflix стал глобальным лидером индустрии. Это поучительный урок, который демонстрирует: иногда для успеха не нужна полная ясность. Сегодня способность действовать в условиях неполной информации — один из ключевых навыков каждого человека. Этот навык можно развить, если изменить подход к решениям, научиться работать с тревогой и овладеть простыми психологическими стратегиями".

Почему мы боимся неизвестного

Мы боимся неизвестного не потому, что оно объективно опасно, а потому, что мозг пытается защитить нас от возможных потерь и неудач. Да, это иногда помогает выжить, но в работе может мешать принимать смелые и выгодные решения. Исследуя, как люди принимают решения в условиях неопределенности и риска, израильские психологи Амос Тверски и Даниэль Канеман пришли к выводу, что люди оценивают риски не рационально, а эмоционально. Согласитесь, потерять 100 долларов психологически больнее, чем получить радость от 100 долларов за работу. Из-за этого мы часто не рискуем, даже если шанс заработать достаточно высок. Также люди переоценивают риски. Например, после новостей об авариях люди начинают бояться летать, хотя статистически это очень безопасный вид транспорта.

Полностью избежать неопределенности не получится, поэтому лучше научиться с ней работать Фото: Pixabay

Принцип свободной энергии

Влияние неопределенности на психику и поведение человека подробно изучал британский нейробиолог Карл Фристон. Предложенный им принцип свободной энергии объясняет, что мозг не любит "сюрпризы", поэтому пытается уменьшить уровень неопределенности в нашей жизни. Для этого он прогнозирует ситуацию, которая должна произойти, а затем сравнивает ее с реальностью. Если реальность не совпадает с ожиданиями — возникает напряжение, которое блокирует любые наши действия. Это можно объяснить на конкретном примере. Работнику поручили подготовить презентацию для руководства. Но четких инструкций не дали. Работник пытается угадать, что именно ожидает босс: какой стиль, объем, детали... Но из-за неопределенности и сомнений растет напряжение: "А если я ошибаюсь?". Вместо того чтобы быстро сделать черновик, работник откладывает задание, или постоянно что-то переделывает. Вряд ли руководство оценит эту работу как эффективную. Фристон объясняет, что полностью избежать неопределенности не получится, поэтому лучше научиться с ней работать.

Правильные варианты

Когда перед нами возникает неопределенность, мозг имеет несколько вариантов исправления ситуации. Все они служат одной цели — уменьшить разрыв между внутренним ожиданием и внешней реальностью.

Уточнение модели. По сути, это обучение через обратную связь. Мы постоянно проверяем свои предположения и корректируем их. Если вы запустили рекламу и видите низкий отклик — меняйте контекст или аудиторию. Это даст лучший результат.

Действие и проверка. Вместо длительного планирования в состоянии неопределенности, гораздо эффективнее экспериментировать. Например, перед масштабным запуском продукта сделайте прототип и проверьте его на небольшой аудитории.

Маленькие шаги. Боитесь ошибок? Делайте небольшие шаги. Чем меньше шаг — тем меньше риск. Вместо большого решения примите серию небольших решений. Теперь в любой момент вы можете изменить направление в любой момент.

Принятие ошибок. Воспринимайте ошибки, как источник информации и сигнал для обучения. Этот процесс психологи называют развитием гибкого мышления, ведь человек не застревает в своих неудачах, а использует их для роста.

Баланс между осторожностью и действием. Бездействие и осторожность ведут к застою, а чрезмерный риск — к хаосу. Поэтому лучшая стратегия в непонятной ситуации — действовать с ограниченным риском и постепенно корректировать курс.

Как побороть тревожность

Неопределенность часто сопровождается тревогой и страхом — это нормальная реакция психики. Чтобы снизить стресс, психологи советуют сразу начать действовать: собрать полезную информацию, сделать маленький шаг и проанализировать, верный он или нет. Если перед вами возникла непонятная задача — уточните ее детали, посоветуйтесь с коллегами или просто сделайте черновик с возможным вариантом ее решения. Вместо того чтобы пугать себя вопросами: "Что будет?", ищите ответ на вопрос — "Что можно сделать сейчас?". И начинайте действовать. Чем больше действий, тем меньше пространства остается для тревог и страха.

Измените свое отношение к проблеме

Американский психолог Ричард Лазарус одним из первых начал рассматривать стресс не просто как реакцию на событие, а как результат оценки человеком этого события. Этот подход называют когнитивной теорией стресса. Главная идея Лазаруса заключается в том, что между событием и реакцией на него всегда есть посредник — наше восприятие. Попадая в незнакомую ситуацию, мы всегда пытаемся оценить уровень ее угрозы. Но неопределенность не дает этого сделать. Мы не видим четкого плана действий, поэтому не знаем — справимся или нет? Чтобы избежать возможных проблем, мозг оценивает ситуацию как потенциально опасную. Снизить стресс и быть эффективным можно, изменив свое отношение к ситуации. Успокоиться поможет медитация или дыхательные упражнения, разговор с человеком, которому вы доверяете и легкая физическая активность. Благодаря этим действиям вы не застрянете в тревоге.

"Не избегайте неопределенности, а работайте с ней: проверяйте гипотезы, делайте небольшие шаги и постоянно обновляйте свои представления о ситуации, — советует Константин Круглов. — Лучше сделать и улучшить, чем бесконечно готовиться или прокрастинировать. Фокусируйтесь на действиях, а не идеальном результате. Он будет, ведь не зря говорят — дорогу преодолеет тот, кто идет".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.