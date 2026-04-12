Сила объятий: как улучшить настроение и уменьшить уровень тревожности

Мы живем в мире, где плохие новости, агрессия в соцсетях, конкуренция и дедлайны стали источником постоянного стресса, поэтому научное сообщество активно ищет все возможные способы борьбы с ним. Например, в 2025 году в Германии провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие более трех тысяч участников. Темой исследования было изучение влияния объятий на депрессию и тревогу среди взрослого населения страны. Полученные результаты выявили прямую связь между объятиями и показателями ментального здоровья. У людей, которые имеют привычку обниматься ежедневно с родными, друзьями или коллегами, уровень депрессии и тревожности оказался значительно ниже. Сейчас объятия, пожалуй, один из самых доступных инструментов поддержания ментального баланса. И не только вашего, но и ваших коллег, потому что эмоциональная стабильность команды — это важная составляющая эффективной работы.

Медицинский аспект

Во время объятий кожа передает нервной системе сигналы, которые приводят к выделению окситоцина — гормона, который снижает уровень стресса и успокаивает. У некоторых людей объятия продолжительностью 20 секунд могут кратковременно снизить артериальное давление на 5-10 миллиметров ртутного столба. Но это очень индивидуально. Также физический контакт и окситоцин положительно влияют на иммунную систему, уменьшая уровень кортизола, который подавляет иммунитет.

Устройте эксперимент

Дружеские объятия между коллегами вполне уместны, если при этом учтены границы комфорта каждого человека. Например, если в коллективе царит доверие и открытость, короткие объятия в виде жеста поддержки или радости укрепляют командный дух. Они создают ощущение единства, предотвращают возникновение конфликтных ситуаций и негатива в общении. Главное, чтобы такие объятия были естественными, а не навязанными. За этим жестом должна стоять искренность, а не давление. Если в вашей команде не принято обниматься, можете договориться с коллегами и устроить эксперимент "Неделя объятий". За это время вы поймете, работает ли этот способ борьбы со стрессом конкретно с вами.

Засекаем время

Влюбленные пары обнимаются в среднем 7-10 секунд, тогда как дружеские объятия обычно короче и длятся не более 3 секунд. Психологи утверждают: короткие дружеские объятия на языке тела означают "приветствие" или "поддержку", а более длительные — "доверие" и "близость".

Важно

Сигнал доверия

Исследование, которое было проведено в Университете Калифорнии в Сан-Диего, доказывает, что объятия между только что познакомившимися людьми повышают социальный интерес друг к другу. Во время эксперимента студентам предлагали либо объятия, либо отсутствие контакта, а затем измеряли, заинтересовались ли участники тем, кто их обнимал. Оказалось, что большинство студентов искали информацию о лице, которое их обнимало, в соцсетях и расспрашивали о нём общих знакомых. Исследователи делают вывод, что объятия — это сигнал, который активирует участок мозга, отвечающий за социальный интерес. После объятий мы подсознательно воспринимаем человека как более близкого, хотим ему доверять. Этот эффект очень хорошо проявляется в коллективе. Там где есть доверие — есть эффективная коммуникация, а значит и работа делается лучше.

Кому-то комфортно, кому-то — нет

То, насколько близко мы готовы допустить к себе другого человека физически, многое говорит о нашей личности. Люди с высоким уровнем невротизма подсознательно сохраняют большую дистанцию. Не потому, что они равнодушны к другим. Просто им труднее справиться с эмоциональным напряжением. Они воспринимают объятия как слишком интенсивный контакт. Те же, кто чувствуют себя комфортно в более близком взаимодействии с друзьями или коллегами, демонстрируют более низкий уровень нарциссизма и первыми готовы мириться после конфликтов.

Держи дистанцию

Идею социальной дистанции впервые систематизировал американский американский антрополог и исследователь межкультурных коммуникаций Эдвард Твичелл Холл. Он описал, что люди регулируют расстояние между собой интуитивно, в зависимости от типа отношений и культурного контекста. По Холлу, есть четыре вида социальных дистанций. Интимная дистанция — 0-45 см (семья, партнеры, дети). Личная дистанция — 45-120 см (друзья и коллеги). Социальная дистанция — 1,2-3,5 м (официальное или профессиональное общение). Публичная дистанция — 3,5 м (для лекций и выступлений). Что интересно, когда во время пандемии COVID-19 физическую дистанцию искусственно увеличили, многие психологи отметили рост у людей чувства изоляции и снижение уровня социального доверия.

Крылья бабочки

Чтобы получить положительное влияние на психику, не обязательно обнимать кого-то — это доказывают результаты исследования "Влияние самообниманий на уровень тревожности", опубликованные в прошлом году в Journal Of Nursing Practice. В эксперименте участвовали студенты последних курсов, которые работали над диссертациями и испытывали сильную тревожность. Снизить уровень стресса им предлагалось с помощью техники самоподдержки "Объятия бабочки" (Self-Healing Butterfly Hug), видеоинструкцию к которой можно найти в YouTube. Во время эксперимента участники заполняли анкеты, в которых указывали уровень тревоги до самообъятий и после. Техника оказалась достаточно действенной — тревожность уменьшилась у 63% студентов. Психологи предлагают использовать "Объятия бабочки" не только студентам. Если вы чрезмерно волнуетесь из-за рабочих дедлайнов — найдите 5 минут, чтобы обнять себя и прогнать тревогу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

