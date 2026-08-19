Эмоциональное заражение: как уберечься от токсичных коллег

Термин "эмоциональное заражение" популяризировала американский социальный психолог и профессор Элейн Хетфилд. Ее фундаментальная монография 1994 года "Emotional Contagion" показала, что люди сознательно или бессознательно синхронизируют свои эмоции с эмоциями окружающих. Например, когда нам кто-то искренне улыбается, мы улыбаемся в ответ. Или наоборот: если коллега входит в комнату раздраженным, мы ощущаем фоновое напряжение и начинаем вести себя аналогично. Это происходит не из-за слабого характера или низкого уровня самоконтроля. Просто наш мозг работает как приемник: считывает микросигналы, мимические движения, тембр голоса, а затем выстраивает соответствующую эмоциональную реакцию. Мы делаем это автоматически, даже не осознавая, как чужое состояние становится нашим собственным.

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7 советов по улучшению эмоциональной атмосферы в коллективе

В эпоху информационной перегрузки и постоянного напряжения наш внутренний датчик работает на пределе возможностей. Сохранять хорошее настроение в коллективе становится довольно сложно, ведь любой эмоциональный всплеск коллеги воспринимается как реальная угроза. Это тормозит рабочие процессы и снижает продуктивность команды, поскольку сотрудники тратят много сил на внутреннюю защиту от чужого негатива. Именно поэтому экологичность эмоционального фона — это уже не вопрос комфорта, а прямое условие выживания бизнеса. Рассказываем, как улучшить эмоциональный фон в команде.

Начните с себя

Эмоциональная ответственность начинается с осознания собственного влияния на окружающих. Прежде чем грубо ответить коллеге или написать раздраженное сообщение в рабочий чат, мысленно спросите себя: "Насколько мое поведение конструктивно?", "Помогут ли мои эмоции решить проблему или создадут новую?". Помните: ваша реакция — это энергетическая волна, которая может испортить рабочую атмосферу на весь день.

Запечатлевайте эмоции

Если во время разговора с коллегой вы почувствовали внезапный прилив раздражения, паники или истощения, не спешите реагировать эмоционально. Сделайте паузу, чтобы понять, действительно ли это ваше настроение. Само осознание того, что эта эмоция не принадлежит вам, ослабит влияние чужого негатива. Вы переключите мозг с подсознательного отражения на режим аналитического мышления.

Осуществляйте заземление тела

Довольно часто эмоциональное заражение сопровождается физическим подражанием: мы начинаем дышать поверхностно, напрягаем плечи или сжимаем челюсть, как и наш коллега-собеседник. Чтобы разорвать эту биохимическую связь, нужно полностью прижать стопы к полу, выпрямить спину и расправить плечи. После этого медленно выдохните. Такое поведение подает мозгу сигнал о том, что вы в безопасности.

Не поддавайтесь стрессу

Чтобы проявить чуткость по отношению к коллеге, не обязательно погружаться в его эмоции. Вместо того чтобы вместе вздыхать и возмущаться, помогите человеку выйти из эмоционального тупика и перейти в конструктивное русло. Спросите: "Чем именно я могу тебе помочь?". Такая позиция не позволит вам превратиться в пассивного поглотителя стресса. Не тратьте силы на переваривание чужих эмоциональных всплесков, сохраняйте ресурсы для собственных задач.

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Устанавливайте временные рамки

Если в вашей команде есть человек, который постоянно генерирует негатив, ограничивайте общение с ним строгими временными рамками. Говорите: "У меня есть всего 5 минут на разговор". Не позволяйте собеседнику засыпать вас жалобами, сразу переходите к сути проблемы. В качестве варианта предложите перевести общение в письменную форму. Коллегам, которые бомбардируют вас негативом в рабочих чатах, никогда не отвечайте мгновенно.

Удалите токсичный контент

Неформальные беседы с коллегами за пределами рабочего места или совместные чаты для "выпуска пара", где вы обмениваетесь негативными новостями, создают токсичную эмоциональную среду. Выйдите из чатов, которые не имеют для вас рабочей ценности, а служат лишь источником стресса. Это не бегство от реальности и не равнодушие к коллегам. Прежде всего это забота о вашем эмоциональном состоянии.

Общайтесь честно и открыто

Большое значение для создания благоприятной рабочей атмосферы имеет поведение руководства. Часто негативное эмоциональное заражение возникает из-за неопределенности и тревоги сотрудников. Поэтому желательно проводить регулярные короткие встречи, на которых сотрудники могут свободно задавать вопросы и получать на них честные ответы. Когда у людей есть четкая информация, им больше не нужно что-то домысливать и верить слухам.

Интересная статистика

Сотрудники, работающие рядом с токсичным коллегой, в 37% случаев сами начинают вести себя токсично. Кроме того, снижается их производительность. Такие данные исследований опубликованы в журнале Harvard Business Review.

Результаты экспериментов

Процесс постоянного обсуждения негативных моментов в рабочем коллективе называется ко-руминацией (co-rumination). Этот термин впервые подробно описала профессор психологических наук Аманда Роуз. Она провела ряд экспериментов, которые доказали: совместные жалобы создают кратковременное иллюзорное ощущение близости, но в долгосрочной перспективе повышают уровень тревожности, депрессивности и общего стресса среди всех участников обсуждения. Еще один исследователь, профессор коммуникаций и психологии Брэд Бушман, развенчал популярный миф о "катарсисе" — представление о том, что излияние гнева или жалоб помогает "выпустить пар". Результаты его экспериментов показали, что люди, активно выражавшие возмущение, становились более агрессивными, раздражительными и эмоционально нестабильными по сравнению с теми, кто переключал внимание на другие дела.

Негативные эмоции и слухи распространяются в коллективе значительно быстрее и охватывают более широкую аудиторию, чем позитивные или нейтральные новости. Это происходит из-за эволюционно обусловленной повышенной чувствительности мозга к угрозам. Но не стоит забывать, что эмоциональное заражение может быть и положительным. Ваше спокойствие, уверенный тон и ровное дыхание также передаются коллегам. Хотя и не так быстро. Если вы чувствуете, что в команде растет напряжение, снизьте темп речи, говорите чуть тише и взвешеннее. Ваша внутренняя стабильность станет якорем для тех, кто потерял равновесие. Это убережет команду от эмоциональных бурь.

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