Советы руководителям: Почему прозрачность — ключевой принцип управления командой

Со временем, когда работодатели начали в первую очередь искать в работниках так называемые "мягкие скиллы", а именно — коммуникативность, критическое и креативное мышление, адаптивность и другие — эмоциональный интеллект команд в целом стал значительно выше. Но в таких условиях изменились и требования к самому руководителю со стороны членов команды — сотрудники сегодня ожидают от своего руководителя прозрачности и открытости.

Без сомнения современный руководитель должен научиться открываться коллективу, уметь строить доверительную коммуникацию. Но, нужно понимать, что прозрачность в общении и управлении — не всегда "чистое благо". Эффект зависит от контекста: достаточно ли информации, релевантна ли она, не слишком ли перегружает сотрудников. Исследование прозрачности в целях между менеджерами показало, что в результате — могут возникать конкуренция, споры или слишком амбициозные сравнения, что порой приводит к ухудшению результатов или демотивации.

Итак, можно попробовать начать с открытости к своим коллегам, ведь культура организации и стиль руководства играют роль модераторов. Некоторые исследования показывают, что прозрачность работает лучше в бизнес средах, которые уже имеют базовое доверие и открытость.

Так какие советы я мог бы дать руководителям, которые хотят улучшить доверительные отношения с подчиненными?

Прежде всего, перед тем как переходить к прозрачной коммуникации, руководителю важно четко обозначить старт этого процесса. Для этого стоит собрать команду и откровенно объявить о своем решении изменить подход к управлению. Такой шаг создает отправную точку, с которой начинается новый этап в работе. Сотрудники в начале могут отнестись к этому с определенным недоверием или скепсисом, и это естественно. Однако именно последовательные действия руководителя докажут, что прозрачность становится реальным принципом работы, а не просто лозунгом. Со временем команда поймет, что этот процесс запущен, и начнет выстраивать новые отношения на основе доверия и взаимоуважения.

Открытая коммуникация

Прозрачность не означает, что руководитель обязан делиться всеми деталями и информацией. Есть решения, которые содержат конфиденциальные аспекты. Важными здесь являются именно честность и понятность. Руководитель должен объяснять логику ключевых шагов и цели, даже если не раскрывает всего.

Сотрудники должны иметь возможность задать вопросы или выразить сомнения, а руководитель предоставить четкое объяснение. Это создает доверие и показывает, что мнение команды важно.

Четкая формулировка ожиданий

Чтобы избежать недоразумений и двусмысленностей, руководитель должен с самого начала работы сотрудника четко определять задачи, KPI и критерии успеха. Это начинается еще с плана стажировки или адаптации: новый член команды должен сразу понимать, что от него ожидают на каждом этапе, какие навыки и результаты являются приоритетными.

Когда работник имеет четкое представление о целях, он чувствует уверенность, работает продуктивнее и быстрее интегрируется в команду.

Регулярная обратная связь

Обратная связь является ключевым инструментом развития команды и поддержания мотивации. Она должна быть системной и своевременной, а не только тогда, когда возникают проблемы. Положительные отзывы усиливают веру сотрудников в собственные силы, тогда как конструктивная критика помогает вовремя скорректировать направление работы. Важно соблюдать баланс: не только хвалить, но и четко объяснять, что можно улучшить и как именно.

При этом руководителю нужно понимать, что все работники разные. Для одних важен сам процесс работы и они хотят видеть, что их старания оценены, для других главное именно конечный результат. Есть сотрудники, которых необходимо регулярно хвалить, потому что это повышает их производительность, а для других такое внимание не имеет значения. Задача руководителя, это найти индивидуальный подход к каждому и предоставлять именно тот формат поддержки, который действительно мотивирует конкретного человека.

Принятие ошибок как обучение

Ошибки это неотъемлемая часть развития как руководителя, так и команды. Важно быть честным в отношении собственных промахов и открыто показывать, какие уроки из них можно извлечь. Это не только повышает авторитет руководителя, но и формирует культуру доверия: команда видит, что никто не идеален, но каждый способен расти через опыт.

Так же следует относиться и к ошибкам подчиненных. Вместо наказания или чрезмерной критики стоит разбирать ситуацию совместно, чтобы понять причины и найти пути улучшения. Это помогает сотрудникам чувствовать поддержку, снижает страх перед новыми задачами и стимулирует их искать решения вместо того, чтобы скрывать трудности. В такой атмосфере команда становится смелее, инициативнее и более инновационной.

Кроме всех положительных аспектов, которых удастся достичь благодаря этим простым советам и честности от руководителя, самой главной является именно устойчивость к кризисам. Когда сотрудники владеют правдивой информацией о реальном положении дел, они лучше понимают контекст и причины решений руководства. Это снижает уровень тревожности, помогает избежать слухов и паники и позволяет команде сконцентрироваться на поиске решений, а не на догадках.

Прозрачная коммуникация позволяет быстрее адаптироваться к изменениям, потому что каждый осознает, что происходит, и знает свою роль в преодолении трудностей. В результате команда становится более гибкой, ответственной и способной работать даже в сложных условиях.

А еще, очень важно, что во время проблем в команде, благодаря доверию к компании и руководству больше людей, у которых были спрятаны лидерские качества, будут проявляться и пытаться помочь в решении различных нестандартных ситуаций.

